Grão Mogol inova e faz a renda da população crescer

O município de Grão Mogol, de 14.037 habitantes, no Norte de Minas, tornou-se uma espécie de “ilha da prosperidade” em uma região de baixa renda. De acordo com dados recentes divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tendo como referência o ano de 2023 – o último disponível –, a cidade alcançou Produto Interno Bruto (PIB) per capita de R$ 58.805,79, um valor 9,13% acima da média nacional (R$ 53.886,67) e 24,27% maior que o do estado (R$ 47.321,23).



Ainda conforme os números, o PIB per capita de Grão Mogol é mais de três vezes superior ao de nove cidades do Norte mineiro e do Vale do Jequitinhonha, que fazem limite com o município. Uma delas é Fruta de Leite (4,46 mil habitantes), cuja renda per capita é de R$ 12.359,93 (78,99% a menos). Outra é Padre Carvalho, de 5.058 mil moradores, inclusive antigo distrito de Grão Mogol, que tem um PIB per capita de R$ 13.532,69 (77% inferior ao valor da “cidade-mãe”).

Conforme a prefeitura, em um período de três anos, o PIB per capita de Grão Mogol teve um crescimento de 29,06% (passou de R$ 45.562,17, em 2020, para R$ 58.805,79, em 2023). O valor alcançado também é maior do que o PIB per capita de Montes Claros (R$ 32.170,33), cidade-polo da região, de 437,6 mil habitantes.

O empresário Alexandre Damasceno está à frente do projeto Vale do Congo, voltado para o plantio de uvas e a produção de vinhos Luiz Ribeiro/EM/DA Press. Brasil

PASSADO E INOVAÇÃO



Com bom desempenho econômico, a cidade histórica relembra o passado, quando viveu tempos áureos por causa da exploração de diamantes no século XIX. A época do mineral brilhante entrou em declínio e, no início dos anos 2000, 80% da população local tornou-se “vulnerável à pobreza”. Nos últimos anos, a economia do município deu uma guinada, por conta de novos negócios, que surgem como “novos diamantes”.

“Grão Mogol já foi a quinta cidade mais populosa do Brasil, no final do século XIX, por conta da riqueza dos diamantes. Agora, volta a ocupar um lugar de destaque na economia do estado”, destaca Ítalo Mendes, secretário de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico do município.

Nesse cenário atual, a energia renovável é um dos segmentos que tem elevado a renda em Grão Mogol. Segundo Mendes, o município conta com a maior usina fotovoltaica flutuante do Brasil, montada no lago da usina hidrelétrica de Santa Marta. A usina solar flutuante gera energia com capacidade para atender 1.250 famílias da região.



PROJETOS DIFERENTES



A necessidade de se reinventar tem feito o município experimentar uma mudança de perfil. “Grão Mogol saiu de uma economia baseada no extrativismo e na agricultura familiar para uma nova dinâmica de desenvolvimento, começando com o turismo, com um crescimento de 50% de empregos no setor em um período de três anos. O projeto de divulgação das potencialidades turísticas, em nível nacional, deu maior visibilidade ao município, resultando na atração de novos empreendimentos em áreas do agronegócio como cafeicultura, fruticultura de matriz temperada e vitivinicultura. A economia criativa baseada no artesanato e a gastronomia também têm apresentado resultados”, observa Mendes.

Um dos diferenciais é o plantio de uva para a produção de vinho e o incremento do turismo. Um dos responsáveis pelo sucesso desse negócio é o empresário Alexandre Damasceno. Ele comanda o projeto Vale do Congo, que concilia o plantio de 7,5 hectares de uva de diferentes variedades e a produção de 14 tipos de vinhos, incluindo espumantes, brancos, rosês e tintos, já tendo alcançado premiações nacionais.

Ele salienta que Grão Mogol possui características diferenciadas devido ao clima – como, por exemplo, dias quentes e noites frias e nível mais elevado de altitude, condições que favorecem a produção de um bom vinho, o que chama de “terroir da Cordilheira do Espinhaço”. “Então, com descoberta do microclima da cordilheira, temos o mais novo terroir”, avalia.

Damasceno revela que iniciou o plantio de uva e a produção artesanal de vinho em 2019 apenas para consumo próprio. Mas, com a descoberta do grande potencial de Grão Mogol, em 2020 acabou ampliando o negócio, mudando para a escala comercial. Na safra 2023/2024, ele produziu 15 mil litros de vinho e tem a perspectiva de atingir 25 mil litros na safra 2025/2026, considerando o aumento da área plantada de uva em produção.



IMPULSO AO TURISMO



O empresário destaca que a Vale do Congo também impulsiona o turismo no município, com a programação de um passeio pela vinícola – o evento é promovido aos sábados. Após a visita ao parreirais, o turista participa de um café colonial na fazenda. À noite, o visitante participa de um jantar harmonizado, com cardápio da cozinha mineira, podendo degustar os 14 tipos de vinho produzidos no município, com direito a música ao vivo. O jantar harmonizado acontece na Casa Velha, um casarão do século XVIII, que reúne muitas peças e objetos domésticos antigos.

“Grão Mogol ainda tem muito a crescer no turismo. O município investe na capacitação de pessoal e conta com a parceria do Sebrae e de prestadores de serviços que trabalham nos múltiplos segmentos que apoiam e viabilizam o turismo local. A cidade está recebendo investimentos na criação de novas vagas de hospedagem. Estão surgindo receptivos familiares. Agências de turismo do Brasil inteiro estão nos procurando, interessadas em vender nosso roteiro turístico”, revela.

Eventos gastronÃŽmicos tÃªm despertado o interesse de turistas do paÃ­s todo Luiz Ribeiro/EM/DA Press. Brasil



ESPAÇO PARA O CAFÉ



O cultivo do café também contribuiu para uma guinada na economia de Grão Mogol, onde, de acordo com dados da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-MG), já existem 5 mil hectares da cultura em produção – outros 3 mil hectares estão em fase de implantação.

A altitude e o microclima da Cordilheira do Espinhaço, com temperatura quente durante o dia e frio á noite, favorece o bom desenvolvimento do plantio e a qualidade do café. O extensionista César Augusto dos Reis, da Emater-MG, destaca que os fatores favoráveis têm despertado o interesse de produtores de outras regiões de Minas, como o Alto Paranaíba, e do Brasil, como Paraná.

Por outro lado, o técnico ressalta que grande parte dos plantios de café no município ainda é feito por pequenos e médios produtores – agricultores familiares. Com a atração dos grandes produtores, a meta é expandir a área plantada. “Queremos chegar a 10 mil hectares ainda neste ano”, assegura Reis. Ele lembra que a cidade recebe outras culturas como soja, batata inglesa e moranga híbrida.

Um empreendedor que decidiu apostar na lavoura cafeeira em Grão Mogol é Walter Abreu, de Montes Claros. O objetivo é investir na cafeicultura de maneira sustentável, usando energia solar, negócio que atua na região. Também vai irrigar a plantação com água acumulada em pequenas barragens.

“A nossa ideia é produzir em Grão Mogol o café mais sustentável possível. Vamos usar energia solar. Para ter água, vamos recorrer à construção de pequenas barragens, que são favorecidas pela topografia do relevo elevado na região”, diz Abreu. Ele explica que está iniciando um plantio sustentável de café uma área de 50 hectares, a qual pretende transformar em uma “vitrine” para que outros produtores possam investir na cultura com a mesma pegada ambiental. “Estamos mostrando para outros investidores que a cafeicultura em Grão Mogol é altamente competitiva”, afirma o produtor.



R$ 58.805,79

é o valor mais recente do PIB per capita de Grão Mogol



Usina fotovoltaica gera energia com capacidade para atender 1.250 famílias Prefeitura de Grão Mogol/Divulgação

REMUNERAÇÃO



Renda per capita de Grão Mogol e municípios limítrofes



Grão Mogol R$ 58.805,79



Francisco Sá R$ 22.700,54



Riacho dos Machados R$ 34.459,78



Itacambira R$ 17.032,78



Botumirim R$ 14.802,62



Cristália R$ 14.537,52



Virgem da LapaR$ 13.773,93



Josenópolis R$ 16.428,46



Padre Carvalho R$ 13.773,93



Fruta de Leite R$ 12.359,93



Juramento R$ 16.910,52



Berilo R$ 14.184,10

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Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) - Produto Interno Bruto (PIB) per capita dos municípios brasileiros – 2023