Restituição do Imposto de Renda 2026: calendário e a ordem de prioridade

A Receita Federal já definiu o calendário de pagamento da restituição do Imposto de Renda de 2026. Os contribuintes receberão os valores em quatro lotes mensais, tendo início em maio e seguindo até agosto, contemplando milhões de brasileiros que aguardam a devolução do imposto pago a mais durante o ano anterior.

O cronograma foi estruturado para organizar o fluxo de pagamentos e garantir que os grupos prioritários recebam primeiro.

Lembre-se: quem envia a declaração até 10 de maio tem maior chance de ser incluído no primeiro lote, caso não se enquadre nas prioridades legais.

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Calendário de pagamento da restituição 2026

Os pagamentos serão realizados entre maio e agosto, e a consulta para saber se a restituição foi liberada costuma abrir cerca de uma semana antes da data de cada lote. As datas oficiais são:

Primeiro lote: 29 de maio de 2026

Segundo lote: 30 de junho de 2026

Terceiro lote : 31 de julho de 2026

Quarto lote: 28 de agosto de 2026

Quem recebe a restituição primeiro?

A Receita Federal estabelece uma ordem de prioridade para os pagamentos, beneficiando grupos específicos. Após o atendimento a esses contribuintes, a ordem de pagamento segue a data de envio da declaração. A fila de prioridades é a seguinte:

Idosos com idade igual ou superior a 80 anos; Idosos com idade entre 60 e 79 anos, pessoas com deficiência física ou mental grave e contribuintes com moléstia grave; Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério; Contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber a restituição via Pix; Contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição via Pix; Demais contribuintes.

Como consultar a restituição

A consulta aos lotes pode ser feita diretamente no site da Receita Federal, na seção "Meu Imposto de Renda", onde o contribuinte precisa informar o CPF e a data de nascimento para verificar a situação da sua declaração. O serviço também está disponível pelo aplicativo "Meu Imposto de Renda", para celulares e tablets.

Caso o valor não seja creditado na conta informada na declaração, ele ficará disponível para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Nesse caso, o cidadão pode reagendar o crédito dos valores pelo portal do banco ou pela central de relacionamento da instituição financeira.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata