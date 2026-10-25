Qual é o melhor horário para votar em BH e não pegar chuva?

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Quem pretende votar mais cedo em Belo Horizonte neste domingo (25/10) de eleições encontrará clima ameno, mas o cenário pode virar rapidamente ao longo do dia.

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A previsão da Defesa Civil de Belo Horizonte indica calor de até 29°C à tarde, aumento de nuvens e formação de temporais isolados com rajadas fortes de vento.

A instabilidade deste dia de votação abre as portas para uma semana de temperaturas em declínio na capital, que verá as madrugadas caírem para 15°C nos próximos dias.

Pelo estado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a votação também ocorre sob clima instável, com o eixo Sul e Triângulo enfrentando trovoadas intensas já neste domingo, enquanto os vales e o Norte mantêm tempo mais seco antes do avanço das chuvas na segunda-feira (26/10).

De acordo com os dados da Defesa Civil de BH, a capital mineira amanheceu neste domingo, com temperatura mínima de 20,6 °C, enquanto a previsão para a máxima aponta que os termômetros devem atingir até 29 °C ao longo do dia.

Há expectativa de que a umidade relativa mínima do ar atinja patamares em torno de 40% no período da tarde, sob céu nublado e com risco de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento.

O ar mais fresco concentrou-se no extremo norte e na bacia da Pampulha: o registro mais baixo de toda a cidade deu-se na estação de Venda Nova, que cravou a mínima oficial de 20,6 °C pontualmente às 5h50, seguida de perto pela estação da Pampulha, onde os termômetros indicaram 20,8 °C às 5h — ponto em que a estação computou uma sensação térmica particular de 22,4 °C.

Em contrapartida, as mínimas mais elevadas da cidade ocorreu nas regiões Centro-Sul, Oeste e Barreiro: na estação Centro-Sul, o piso térmico estacionou em 21,2 °C já às 4h40; na regional Oeste, os sensores marcaram 21,7 °C no fechamento das 6h; e, no ponto mais aquecido da madrugada, a regional Barreiro atingiu a marca de 22,7 °C às 5h55.

De acordo com o Inmet, a semana começa com instabilidade e queda gradual nas temperaturas em Belo Horizonte.

Nesta segunda-feira (26/10), a capital mineira terá céu encoberto ao longo de todo o dia, com registro de pancadas de chuva isoladas pela manhã e chuviscos à tarde, mantendo os termômetros entre 18°C e 27°C, ambos em ritmo de declínio.

A tendência de resfriamento se consolidará entre terça (27/10) e quarta-feira (28/10), quando as noites e madrugadas ficam sensivelmente mais frias, alcançando mínimas de 15°C, enquanto as tardes permanecem amenas, variando de 24°C a 25°C, sob predomínio de muitas nuvens, alta umidade e vento moderado com rajadas.

Após a trégua nas chuvas e o padrão ameno de meados da semana, o clima sofrerá uma reviravolta expressiva na quinta-feira (29/10).

Embora a nebulosidade persista e haja previsão de céu encoberto com chuviscos, a tendência térmica se inverterá com uma forte elevação dos termômetros, que saltarão da mínima de 16°C para uma máxima de 30°C à tarde.

Essa guinada encerra a sequência de dias mais frescos e impõe um contraste marcante na sensação térmica da cidade, acompanhada por uma queda na umidade relativa do ar, que atinge a mínima de 40% nas horas mais quentes.

Vai chover no interior de Minas Gerais?

Muita chuva é esperada no eixo Sul, Oeste e Triângulo, de acordo com o Inmet.

Nesta segunda-feira as regiões têm previsão de fortes temporais e trovoadas noturnas. Apresentam melhora gradual entre os dias 26 e 28, com abertura de sol e predomínio de poucas a muitas nuvens.

No dia 29, uma nova frente de instabilidade avança pelo oeste e sudoeste trazendo temporais generalizados e queda de visibilidade com névoa úmida.

Região Central, RMBH e Zona da Mata há um comportamento de transição. Enfrentam chuva com trovoadas na noite do dia 25, passando a chuvas isoladas ao longo do dia 26 e estabilização (muitas nuvens e sol entre nuvens) nos dias 27 e 28.

No dia 29, a nebulosidade volta a aumentar com retorno de pancadas isoladas de chuva a partir do oeste.

Norte, Noroeste, Jequitinhonha e Vales do Rio Doce e Mucuri seguem o movimento inverso. Começam o período com menor incidência de precipitação no dia 25, recebendo as instabilidades convectivas mais pesadas (pancadas com trovoadas) entre a noite do dia 26 e a tarde do dia 27.

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Nos dias 28 e 29, o tempo volta a abrir na maior parte dessas áreas, concentrando as chuvas apenas na divisa noroeste