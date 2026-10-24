BH nomeia 120 profissionais para a rede municipal de saúde

A Prefeitura de Belo Horizonte nomeou 120 profissionais aprovados em concurso público para reforçar as equipes da rede municipal de saúde. A lista foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) deste sábado (24/10) e inclui médicos, enfermeiros, cirurgiões-dentistas e técnicos. Com as novas convocações, o concurso da Secretaria Municipal de Saúde chega a 331 pessoas nomeadas.

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Do total de profissionais chamados, 62 são médicos: 35 generalistas da saúde, 26 especialistas em Medicina de Família e Comunidade e um especialista em Clínica Médica. Também foram nomeados 13 cirurgiões-dentistas clínicos gerais, 12 enfermeiros, 18 técnicos em enfermagem e 15 técnicos de saúde bucal.

As orientações e os procedimentos para assumir o cargo estão disponíveis no Portal de Serviços da Prefeitura de Belo Horizonte.

As nomeações fazem parte do concurso público regido pelo Edital SMSA nº 01/2025. Segundo a prefeitura, a medida busca ampliar a capacidade de atendimento nas unidades de saúde e fortalecer o quadro efetivo da secretaria, com a substituição gradual de contratos por servidores concursados.

A publicação também contempla vagas destinadas a pessoas negras e pessoas com deficiência, conforme a legislação vigente.

Prazo para posse

Os profissionais nomeados têm 20 dias corridos para apresentar a documentação exigida e concluir os procedimentos necessários para tomar posse. O prazo começa a contar no primeiro dia útil seguinte à publicação das nomeações no Diário Oficial do Município.

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As orientações para assumir os cargos estão disponíveis no Portal de Serviços da Prefeitura de Belo Horizonte.