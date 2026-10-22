Nova Lima não tem mais barragens da Vale em nível de emergência

Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, não tem mais barragens da Vale classificadas em nível de emergência. A mudança ocorreu em outubro, quando a Agência Nacional de Mineração (ANM) encerrou o nível de emergência da estrutura B7A, localizada na Mina de Águas Claras (MAC), após a conclusão das obras de descaracterização, em junho deste ano.

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Com as intervenções, a B7A deixou de acumular água ou sedimentos e não exerce mais a função de barragem. Após a conclusão das obras, foram iniciados os monitoramentos previstos na legislação para acompanhar a estrutura.

Segundo a Vale, o encerramento da classificação representa um avanço nas ações de segurança geotécnica desenvolvidas no município. A empresa também relaciona as intervenções à transformação da antiga área minerada, que passa por um processo de preparação para receber novas atividades e usos.

"Chegar ao momento em que não temos mais nenhuma estrutura em nível de emergência em Nova Lima é um marco importante e resultado de um trabalho contínuo de segurança", afirma Angélica Silva, gerente-geral de Geotecnia da Vale.

Obras seguem na Mina de Águas Claras



Além da B7A, a Vale concluiu a descaracterização da barragem 8B e do dique auxiliar da barragem 5, também na Mina de Águas Claras. Outras estruturas, no entanto, ainda integram o cronograma de intervenções da empresa.

Os projetos de descaracterização das estruturas 7B e 5-MAC estão em desenvolvimento. Já as obras na barragem B6 começaram neste ano, com conclusão prevista para o segundo semestre de 2027.

As intervenções fazem parte do Plano Ambiental de Fechamento de Mina (PAFEM), que reúne as diretrizes para o encerramento seguro das estruturas e a recuperação ambiental da área. O planejamento também considera a destinação futura do território.

Área terá conservação ambiental e atividades de lazer

Paralelamente às obras, a Vale desenvolve um projeto para dar novos usos à Mina de Águas Claras, com a transformação gradual da antiga área de mineração em um espaço voltado à conservação ambiental e a atividades de interesse público.

De acordo com a empresa, cerca de 93% dos mais de 1,9 mil hectares da área são destinados à conservação da biodiversidade. Outros espaços estão sendo preparados para a abertura gradual ao público, com possibilidades de atividades esportivas, de lazer, cultura e turismo sustentável.

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A proposta é integrar a recuperação da área minerada à criação de espaços com novas funções sociais e ambientais. Segundo a Vale, a abertura do território ocorre de forma gradual, à medida que os espaços são preparados para receber essas atividades.