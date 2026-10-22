Copasa adia manutenção e abastecimento segue normal no Barreiro
Intervenção que afetaria 11 bairros de BH foi suspensa para melhorias técnicas: nova data dos trabalhos será divulgada com antecedência
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A Copasa adiou temporariamente a manutenção operacional programada para essa quarta-feira (21/10) na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. Os trabalhos previstos tinham potencial para impactar o abastecimento de água de forma temporária em diferentes pontos da localidade.
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A decisão ocorreu para permitir a reavaliação e o aprofundamento do planejamento da intervenção. O procedimento busca estabelecer as melhores condições operacionais para a execução dos trabalhos no sistema.
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Com essa definição, o objetivo é minimizar o impacto no fornecimento de água e reduzir eventuais transtornos à população residente na área atendida.
Localidades afetadas pelo plano inicial
A intervenção planejada pela companhia afetaria o fornecimento de água em 11 bairros:
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Alta Tensão I
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Araguaia
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Barreiro
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Barreiro de Cima
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Bonsucesso
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Das Indústrias I
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Flávio Marques Lisboa
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Milionários
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Novo das Indústrias
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Vila Cemig
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Vila Nova dos Milionários
Reprogramação das atividades
Os serviços de manutenção entrarão em reprogramação assim que a análise técnica for concluída pelos responsáveis.
A Copasa reafirmou o compromisso com a transparência e comunicará a nova data com antecedência à imprensa e à comunidade local.
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Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.