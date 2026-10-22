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MANUTENÇÃO

Copasa adia manutenção e abastecimento segue normal no Barreiro

Intervenção que afetaria 11 bairros de BH foi suspensa para melhorias técnicas: nova data dos trabalhos será divulgada com antecedência

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FS
Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
22/10/2026 12:39 - atualizado em 22/10/2026 12:50

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Copasa adia manutenção e abastecimento segue normal no Barreiro
Companhia de saneamento Copasa adiou manutenção que impactaria o abastecimento de água em Belo Horizonte crédito: EM /DA Press

A Copasa adiou temporariamente a manutenção operacional programada para essa quarta-feira (21/10) na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. Os trabalhos previstos tinham potencial para impactar o abastecimento de água de forma temporária em diferentes pontos da localidade.

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A decisão ocorreu para permitir a reavaliação e o aprofundamento do planejamento da intervenção. O procedimento busca estabelecer as melhores condições operacionais para a execução dos trabalhos no sistema.

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Com essa definição, o objetivo é minimizar o impacto no fornecimento de água e reduzir eventuais transtornos à população residente na área atendida.

Localidades afetadas pelo plano inicial

A intervenção planejada pela companhia afetaria o fornecimento de água em 11 bairros:

  • Alta Tensão I

  • Araguaia

  • Barreiro

  • Barreiro de Cima

  • Bonsucesso

  • Das Indústrias I

  • Flávio Marques Lisboa

  • Milionários

  • Novo das Indústrias

  • Vila Cemig

  • Vila Nova dos Milionários

Reprogramação das atividades

Os serviços de manutenção entrarão em reprogramação assim que a análise técnica for concluída pelos responsáveis.

A Copasa reafirmou o compromisso com a transparência e comunicará a nova data com antecedência à imprensa e à comunidade local.

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  • Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.

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