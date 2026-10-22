Copasa adia manutenção e abastecimento segue normal no Barreiro

A Copasa adiou temporariamente a manutenção operacional programada para essa quarta-feira (21/10) na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. Os trabalhos previstos tinham potencial para impactar o abastecimento de água de forma temporária em diferentes pontos da localidade.

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A decisão ocorreu para permitir a reavaliação e o aprofundamento do planejamento da intervenção. O procedimento busca estabelecer as melhores condições operacionais para a execução dos trabalhos no sistema.

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Com essa definição, o objetivo é minimizar o impacto no fornecimento de água e reduzir eventuais transtornos à população residente na área atendida.

Localidades afetadas pelo plano inicial

A intervenção planejada pela companhia afetaria o fornecimento de água em 11 bairros:

Alta Tensão I

Araguaia

Barreiro

Barreiro de Cima

Bonsucesso

Das Indústrias I

Flávio Marques Lisboa

Milionários

Novo das Indústrias

Vila Cemig

Vila Nova dos Milionários

Reprogramação das atividades

Os serviços de manutenção entrarão em reprogramação assim que a análise técnica for concluída pelos responsáveis.

A Copasa reafirmou o compromisso com a transparência e comunicará a nova data com antecedência à imprensa e à comunidade local.

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