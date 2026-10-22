Ônibus do Move bate em poste no Bairro Dona Clara, em BH

Um ônibus do Move, da linha 5201, colidiu contra um poste no início da manhã desta quinta-feira (22/10), no Bairro Dona Clara, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. A batida ocorreu no cruzamento das ruas Ministro Ivan Lins e Bento Mendes Castanheira. O veículo estava sem passageiros, e o motorista não teve ferimentos.

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Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o condutor teria perdido o controle da direção ao fazer uma curva para entrar na rua à direita. Com o impacto, o poste atingido se partiu e caiu sobre o ônibus.

A fiação elétrica da estrutura também foi derrubada e ficou emaranhada no chão. O poste impediu que o veículo atingisse o muro de um prédio que fica localizado na esquina do local onde ocorreu o acidente.

O CBMMG foi acionado para isolar a área devido ao risco de eletrocussão. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) também se dirigiu ao bairro para realizar reparos na rede elétrica do local.

Moradores do condomínio de frente ao acidente ficaram impedidos de sair com os veículos da garagem até a chegada da Cemig, que desenergizou a rede elétrica. A via permanece interditada até o fim dos trabalhos da companhia e do Corpo de Bombeiros.

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* Estagiário sob supervisão da editora Ellen Cristie.