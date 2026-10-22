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Ônibus do Move bate em poste no Bairro Dona Clara, em BH

Veículo da linha 5201 colidiu com a estrutura na manhã desta quinta-feira (22/10); Ninguém ficou ferido

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MF
Murilo Fialho*
MF
Murilo Fialho*
Repórter
22/10/2026 10:54 - atualizado em 22/10/2026 11:07

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Ônibus MOVE da cor verde após o acidente
Motorista de ônibus da MOVE perde direção e bate em poste no bairro Dona Clara, na região da Pampulha, em Belo Horizonte crédito: Divulgação/CBMMG

Um ônibus do Move, da linha 5201, colidiu contra um poste no início da manhã desta quinta-feira (22/10), no Bairro Dona Clara, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. A batida ocorreu no cruzamento das ruas Ministro Ivan Lins e Bento Mendes Castanheira. O veículo estava sem passageiros, e o motorista não teve ferimentos.

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Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o condutor teria perdido o controle da direção ao fazer uma curva para entrar na rua à direita. Com o impacto, o poste atingido se partiu e caiu sobre o ônibus.

A fiação elétrica da estrutura também foi derrubada e ficou emaranhada no chão. O poste impediu que o veículo atingisse o muro de um prédio que fica localizado na esquina do local onde ocorreu o acidente.

O CBMMG foi acionado para isolar a área devido ao risco de eletrocussão. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) também se dirigiu ao bairro para realizar reparos na rede elétrica do local.

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Moradores do condomínio de frente ao acidente ficaram impedidos de sair com os veículos da garagem até a chegada da Cemig, que desenergizou a rede elétrica. A via permanece interditada até o fim dos trabalhos da companhia e do Corpo de Bombeiros.

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* Estagiário sob supervisão da editora Ellen Cristie.

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