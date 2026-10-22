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Perseguição na UFMG termina com prisões após criminosos invadirem campus Pampulha

A dupla tentou roubar um veículo nas imediações do bairro Liberdade; PM cercou a área universitária com auxílio de viaturas e aeronave de apoio

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
22/10/2026 08:13

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Perseguição na UFMG termina com prisões após criminosos invadirem campus Pampulha
O campus Pampulha da UFMG, local da ação policial que resultou na prisão de dois suspeitos de roubo crédito: Reprodução / UFMG

Dois suspeitos invadiram o campus Pampulha da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em Belo Horizonte, durante a noite desta quarta-feira (21). A Polícia Militar mobilizou viaturas e um helicóptero para realizar buscas na universidade, terminando com a prisão dos dois homens.

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De acordo com as informações preliminares da ocorrência, a tentativa de roubo do automóvel aconteceu na Rua Flor de Índio, no bairro Liberdade, em uma área externa à instituição universitária. Os suspeitos não conseguiram levar o veículo durante a ação e, logo em seguida, fugiram para o campus da UFMG.

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Mobilização policial e perseguição na UFMG

A entrada da dupla na universidade provocou uma rápida resposta da corporação militar. Com o objetivo de localizar os dois fugitivos dentro do campus universitário, a Polícia Militar mobilizou equipes terrestres com viaturas e acionou suporte por meio de aeronave.

As atividades de buscas no campus reuniram procedimentos integrados da corporação:

  • mobilização do helicóptero Pegasus da corporação para sobrevoar as instalações da universidade;

  • atuação de viatura da Polícia Militar em circulação perto da Avenida Antônio Carlos;

  • rastreamento conjunto por ar e terra para encontrar os suspeitos que tentaram roubar o carro;

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  • cerco policial no campus Pampulha, que resultou na prisão dos dois homens.

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