Perseguição na UFMG termina com prisões após criminosos invadirem campus Pampulha

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Dois suspeitos invadiram o campus Pampulha da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em Belo Horizonte, durante a noite desta quarta-feira (21). A Polícia Militar mobilizou viaturas e um helicóptero para realizar buscas na universidade, terminando com a prisão dos dois homens.

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De acordo com as informações preliminares da ocorrência, a tentativa de roubo do automóvel aconteceu na Rua Flor de Índio, no bairro Liberdade, em uma área externa à instituição universitária. Os suspeitos não conseguiram levar o veículo durante a ação e, logo em seguida, fugiram para o campus da UFMG.

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Mobilização policial e perseguição na UFMG

A entrada da dupla na universidade provocou uma rápida resposta da corporação militar. Com o objetivo de localizar os dois fugitivos dentro do campus universitário, a Polícia Militar mobilizou equipes terrestres com viaturas e acionou suporte por meio de aeronave.

As atividades de buscas no campus reuniram procedimentos integrados da corporação: