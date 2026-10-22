Golpe do amor em Minas: mulher é investigada por prejuízo de R$ 400 mil a idoso

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Uma mulher foi presa preventivamente durante uma operação da Polícia Civil em Januária, no Norte de Minas. Ela é investigada pela corporação por estelionato sentimental, sob a suspeita de causar um prejuízo estimado em cerca de R$ 400 mil a um idoso de 74 anos.

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Conforme informações divulgadas pela corporação nesta quarta-feira (21), a investigação aponta que a mulher se aproximou da vítima sob a aparência de manter um relacionamento amoroso. A partir da confiança obtida ao longo dessa relação, ela passou a ter acesso a valores e a obter sucessivas vantagens econômicas.

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Para atender aos pedidos da investigada, o idoso tomou medidas financeiras:

vendeu bens próprios;

contraiu dívidas com instituições financeiras;

obteve crédito junto a operadoras especializadas.

Medidas judiciais aplicadas

Além do mandado de prisão preventiva cumprido na operação, a apuração motivou determinações patrimoniais emitidas pela Justiça:

bloqueio de contas bancárias da investigada;

apreensão de bens pertencentes à suspeita.

Conforme o delegado William Fernandes Araujo, responsável pelo caso, a análise do material recolhido indica que outras pessoas podem ter sido vítimas. "A investigada demonstra um poder de persuasão muito elevado e, segundo os elementos que estamos analisando, teria utilizado esse mecanismo para obter valores expressivos de diversas pessoas", afirmou.

Alerta aos familiares

A Polícia Civil alertou para a importância de parentes e pessoas próximas acompanharem a rotina de idosos. A recomendação destaca que familiares observem mudanças repentinas na situação financeira, sobretudo quando associadas aos seguintes fatores:

novos relacionamentos amorosos;

pedidos frequentes de dinheiro;

solicitações de empréstimos;

realização de transferências bancárias. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As investigações continuam com o objetivo de identificar possíveis novas vítimas, dimensionar o total do prejuízo causado e esclarecer a atuação da mulher em cada fato apurado. A investigada está no sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.