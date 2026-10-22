Assine
overlay
Início Gerais
JANUÁRIA

Golpe do amor em Minas: mulher é investigada por prejuízo de R$ 400 mil a idoso

Polícia Civil prende suspeita em Januária por estelionato sentimental; a mulher manipulou a vítima para ter acesso irrestrito às economias

Publicidade
Carregando...
Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
22/10/2026 08:54

compartilhe

×
Golpe do amor em Minas: mulher é investigada por prejuízo de R$ 400 mil a idoso
A Polícia Civil de Januária investiga mulher suspeita de estelionato sentimental contra idoso, causando prejuízo de R$ 400 mil crédito: Reprodução

Uma mulher foi presa preventivamente durante uma operação da Polícia Civil em Januária, no Norte de Minas. Ela é investigada pela corporação por estelionato sentimental, sob a suspeita de causar um prejuízo estimado em cerca de R$ 400 mil a um idoso de 74 anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Conforme informações divulgadas pela corporação nesta quarta-feira (21), a investigação aponta que a mulher se aproximou da vítima sob a aparência de manter um relacionamento amoroso. A partir da confiança obtida ao longo dessa relação, ela passou a ter acesso a valores e a obter sucessivas vantagens econômicas.

Leia Mais

Para atender aos pedidos da investigada, o idoso tomou medidas financeiras:

  • vendeu bens próprios;

  • contraiu dívidas com instituições financeiras;

  • obteve crédito junto a operadoras especializadas.

Medidas judiciais aplicadas

Além do mandado de prisão preventiva cumprido na operação, a apuração motivou determinações patrimoniais emitidas pela Justiça:

  • bloqueio de contas bancárias da investigada;

  • apreensão de bens pertencentes à suspeita.

Conforme o delegado William Fernandes Araujo, responsável pelo caso, a análise do material recolhido indica que outras pessoas podem ter sido vítimas. "A investigada demonstra um poder de persuasão muito elevado e, segundo os elementos que estamos analisando, teria utilizado esse mecanismo para obter valores expressivos de diversas pessoas", afirmou.

Alerta aos familiares

A Polícia Civil alertou para a importância de parentes e pessoas próximas acompanharem a rotina de idosos. A recomendação destaca que familiares observem mudanças repentinas na situação financeira, sobretudo quando associadas aos seguintes fatores:

As investigações continuam com o objetivo de identificar possíveis novas vítimas, dimensionar o total do prejuízo causado e esclarecer a atuação da mulher em cada fato apurado. A investigada está no sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay