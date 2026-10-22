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Metade dos carros parados nas ruas de BH ficou sem combustível; pane seca rende multa de R$ 130

Falta de combustível gera pontos na CNH e retenção no trânsito; descubra dicas valiosas para manter o tanque seguro e rodar com tranquilidade

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
22/10/2026 08:33

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Metade dos carros parados nas ruas de BH ficou sem combustível; pane seca rende multa de R$ 130
Trânsito intenso na região de Belo Horizonte, onde a pane seca contribui para retenções e eleva o risco de acidentes crédito: Juarez Rodrigues/EM/D.A. Press

A falta de combustível responde por cerca de 50% das ocorrências de veículos parados nas vias públicas de Belo Horizonte, segundo o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. Conhecida como pane seca, essa situação provoca retenções, eleva o risco de acidentes e acarreta multa de R$130,16, além de quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

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A pane seca ocorre quando o condutor calcula mal o consumo ou quando o marcador do painel apresenta defeito. Quando a falta de combustível é constatada, o motorista precisa encontrar meios para retirar o automóvel da área de risco. Se o veículo prejudicar expressivamente a circulação viária, a equipe policial solicita apoio da BHTrans para efetuar o reboque e desobstruir a pista.

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Orientações para evitar paradas na via

Se o automóvel parar no trânsito, a orientação determina ligar o pisca-alerta, sinalizar o local com segurança e acionar guincho ou assistência. O motorista deve evitar a exposição ao tráfego e não tentar empurrar o veículo em condições de perigo.

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