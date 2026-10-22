Metade dos carros parados nas ruas de BH ficou sem combustível; pane seca rende multa de R$ 130
Falta de combustível gera pontos na CNH e retenção no trânsito; descubra dicas valiosas para manter o tanque seguro e rodar com tranquilidade
compartilhe
A falta de combustível responde por cerca de 50% das ocorrências de veículos parados nas vias públicas de Belo Horizonte, segundo o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. Conhecida como pane seca, essa situação provoca retenções, eleva o risco de acidentes e acarreta multa de R$130,16, além de quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A pane seca ocorre quando o condutor calcula mal o consumo ou quando o marcador do painel apresenta defeito. Quando a falta de combustível é constatada, o motorista precisa encontrar meios para retirar o automóvel da área de risco. Se o veículo prejudicar expressivamente a circulação viária, a equipe policial solicita apoio da BHTrans para efetuar o reboque e desobstruir a pista.
Leia Mais
Pode passar protetor solar no trânsito parado? E dirigir de chinelos? Tire dúvidas antes de viajar
Incêndio em Uberlândia alerta: carros parados são armadilhas
Incêndio na estrada: o que fazer se seu carro pegar fogo em uma rodovia
Orientações para evitar paradas na via
abastecer antes de o combustível atingir a reserva;
planejar os trajetos com antecedência;
considerar a distância exata até o próximo posto;
verificar possíveis falhas ou imprecisões no marcador do automóvel.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Se o automóvel parar no trânsito, a orientação determina ligar o pisca-alerta, sinalizar o local com segurança e acionar guincho ou assistência. O motorista deve evitar a exposição ao tráfego e não tentar empurrar o veículo em condições de perigo.