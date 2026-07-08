Incêndio em Uberlândia alerta: carros parados são armadilhas

O recente incêndio que destruiu 28 veículos em um pátio em Uberlândia, Minas Gerais, acende um alerta crucial sobre os cuidados com o carro parado por longos períodos. Seja na garagem de casa ou em um estacionamento, a inatividade prolongada pode causar problemas mecânicos, elétricos e até mesmo aumentar o risco de acidentes. Manter um veículo imobilizado exige atenção específica para garantir a segurança e preservar seus componentes.

A falta de uso afeta diretamente o funcionamento de diversas partes do carro, desde a bateria até os pneus. Ignorar a manutenção preventiva durante esse período pode resultar em custos elevados de reparo e, em casos extremos, situações de perigo como curtos-circuitos. Para evitar dores de cabeça, é fundamental seguir uma rotina simples de checagem e cuidados.

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1. Como evitar que a bateria descarregue?

A bateria é um dos primeiros itens a falhar. Mesmo desligado, o carro consome uma pequena quantidade de energia para manter sistemas como o alarme e a memória do rádio. O ideal é ligar o motor por pelo menos 20 minutos, uma vez por semana, ou, se possível, fazer um pequeno trajeto. Se o veículo for ficar parado por muitos meses, desconectar o cabo negativo da bateria é uma alternativa para evitar a descarga completa.

2. Qual a calibragem correta dos pneus?

Pneus perdem pressão com o tempo, e um veículo parado por semanas na mesma posição pode causar deformações na estrutura da borracha, conhecidas como "ponto plano". Para evitar o problema, calibre os pneus com uma pressão cerca de 10% acima da recomendada no manual do fabricante. Isso ajuda a manter o formato e a integridade deles durante o período de inatividade.

3. O que fazer com o combustível e os fluidos?

A gasolina envelhece e, geralmente após três meses, começa a perder suas propriedades, o que pode entupir bicos injetores e danificar a bomba de combustível. Manter o tanque pelo menos na metade ajuda a reduzir a condensação de umidade, mas o ideal é utilizar o veículo para renovar o combustível periodicamente. Verifique também os níveis do óleo do motor e do fluido de arrefecimento, pois vazamentos podem ocorrer mesmo com o carro inativo.

4. Por que a limpeza do veículo é importante?

Manter o carro limpo não é apenas uma questão de estética. Dejetos de pássaros, seiva de árvores e outras sujeiras podem corroer a pintura se não forem removidos. Internamente, restos de alimentos podem atrair roedores e insetos, que são capazes de roer fios e componentes elétricos, causando sérios danos e até risco de incêndio. Para veículos que ficarão parados ao ar livre, o uso de uma capa protetora é recomendado.

5. Com que frequência devo movimentar o carro?

Além de ligar o motor semanalmente, é recomendável movimentar o carro por uma curta distância, pelo menos por alguns metros, para frente e para trás. Essa simples ação ajuda a lubrificar componentes da transmissão e do diferencial, além de evitar que os pneus fiquem deformados em um único ponto de contato. Ao ligar o carro, acione o ar-condicionado por alguns minutos para manter o sistema lubrificado e em bom estado.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.