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Viagem de carro segura: 7 itens que você precisa checar antes de sair

Manter o carro em dia é essencial para evitar surpresas na estrada; veja um checklist rápido e prático para garantir a segurança de toda a família

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Juliane Aguiar
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Juliane Aguiar
Repórter
16/03/2026 16:50

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Viagem de carro segura: 7 itens que você precisa checar antes de sair
A calibragem correta dos pneus é o primeiro item da lista de checagem essencial para uma viagem de carro segura e sem imprevistos. crédito: Andrea Piacquadio/ Pexels

Planejar uma viagem de carro vai muito além de escolher o destino e a trilha sonora. Garantir que o veículo está em perfeitas condições é um passo essencial para a segurança de todos, especialmente diante de imprevistos nas estradas, como deslizamentos, buracos e condições climáticas adversas.

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Embora não seja possível controlar as condições de todas as vias, a manutenção preventiva do carro é uma responsabilidade que evita dores de cabeça e acidentes. Uma checagem rápida em itens cruciais pode fazer toda a diferença antes de pegar a estrada, seja para um trajeto curto ou longo.

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Para ajudar nessa tarefa, preparamos um checklist prático com os principais pontos que merecem sua atenção. Confira os sete itens que você precisa verificar.

  1. Pneus e estepe
    Verifique a calibragem dos pneus, incluindo o estepe, seguindo a pressão indicada no manual do veículo. Observe o indicador de desgaste (TWI), uma pequena elevação de borracha nos sulcos. Se a banda de rodagem estiver no mesmo nível do TWI, a troca é urgente, pois o limite mínimo legal de profundidade dos sulcos (1,6 mm) foi atingido.

  2. Sistema de freios
    Fique atento a ruídos metálicos, trepidações no pedal ou se o carro puxa para um dos lados ao frear. Esses são sinais claros de que as pastilhas e discos precisam de uma revisão imediata. O nível do fluido de freio também deve ser checado.

  3. Óleo e outros fluidos
    Com o motor frio e em local plano, verifique o nível do óleo na vareta. Ele deve estar entre as marcas de mínimo e máximo. Aproveite para conferir o nível do líquido de arrefecimento, popularmente conhecido como água do radiador, que previne o superaquecimento.

  4. Faróis, lanternas e setas
    Um sistema elétrico funcional é vital para ver e ser visto. Peça ajuda a alguém para confirmar se todas as luzes estão funcionando: faróis alto e baixo, setas, luz de freio e de ré. Uma lâmpada queimada pode render multa e colocar sua segurança em risco.

  5. Limpadores de para-brisa
    Em épocas de chuva, palhetas ressecadas ou danificadas comprometem seriamente a visibilidade. Acione o esguicho e observe se a limpeza é feita de forma uniforme, sem deixar rastros. Se isso ocorrer, está na hora de trocá-las.

  6. Alinhamento e balanceamento
    Se o volante vibra em altas velocidades ou se você sente o carro "puxando" para um dos lados, o alinhamento e o balanceamento estão comprometidos. O serviço corrige a direção, melhora a estabilidade e evita o desgaste irregular dos pneus. A verificação é recomendada a cada 10 mil quilômetros ou sempre que houver troca de pneus.

  7. Itens de emergência
    Confirme se o triângulo de sinalização, o macaco e a chave de roda estão no lugar e em bom estado. Manter um kit básico com lanterna, cabos para bateria e luvas também pode ser útil em situações inesperadas durante o percurso.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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