Checklist do carro: 10 itens para revisar antes de pegar a estrada

Planejar uma viagem de carro envolve mais do que apenas definir o roteiro e a playlist. A segurança é o ponto de partida, especialmente considerando que rodovias brasileiras registram milhares de acidentes anuais, muitos deles causados por falhas mecânicas evitáveis. Para evitar que imprevistos se transformem em situações de risco, uma revisão completa é essencial. A boa notícia é que parte dessa checagem pode ser feita por você mesmo, em casa, antes de pegar a estrada.

Um veículo bem conservado responde melhor em situações de emergência, como frenagens bruscas ou desvios repentinos. Além disso, a manutenção preventiva, geralmente recomendada a cada 10.000 km ou seis meses, evita gastos maiores com consertos e reduz o consumo de combustível. Com alguns minutos de atenção, é possível identificar problemas que, se ignorados, poderiam comprometer toda a viagem.

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O que você mesmo pode verificar

Lembre-se de consultar sempre o manual do proprietário, pois as especificações podem variar conforme o modelo e o fabricante.

1. Pneus e estepe: pneus murchos ou "carecas" aumentam o risco de acidentes e o gasto de combustível. Verifique a calibragem indicada no manual do veículo e procure por bolhas ou desgastes irregulares na borracha. Não se esqueça de checar o estepe.

2. Nível do óleo e da água: com o motor frio e o carro em local plano, retire a vareta do óleo, limpe-a e insira novamente para medir o nível. Ele deve estar entre as marcas "mínimo" e "máximo". Verifique também o nível do líquido de arrefecimento (água do radiador) no reservatório de plástico.

3. Limpadores de para-brisa: acione os limpadores e veja se as palhetas estão limpando o vidro de forma eficiente, sem deixar rastros. Se estiverem ressecadas ou fazendo barulho, é hora de trocar. Aproveite para completar o reservatório de água do limpador.

4. Luzes e setas: peça ajuda a alguém para verificar se todas as luzes estão funcionando: faróis alto e baixo, lanternas, luzes de freio, de ré e setas. Lâmpadas queimadas reduzem sua visibilidade e podem render multa.

5. Equipamentos de segurança e documentação: confirme se o triângulo, o macaco e a chave de roda estão no carro e em bom estado. Verifique também se a documentação (CRLV e CNH) está em dia. O extintor de incêndio não é mais obrigatório para veículos de passeio desde 2015, mas é recomendado como item de segurança adicional, sendo exigido apenas para veículos de transporte coletivo, de carga e escolares.

O que precisa de um profissional

6. Freios: um mecânico deve avaliar todo o sistema, incluindo o fluido, as pastilhas e os discos. Ruídos metálicos, pedal baixo ou trepidações ao frear são sinais de alerta que não podem ser ignorados.

7. Suspensão: amortecedores, molas e outras peças da suspensão garantem a estabilidade do carro. Um profissional pode identificar desgastes que causam balanço excessivo na carroceria ou barulhos ao passar por buracos.

8. Alinhamento e balanceamento: se o volante vibra em altas velocidades ou o carro "puxa" para um dos lados, é fundamental fazer o alinhamento e o balanceamento. Isso garante a dirigibilidade e evita o desgaste prematuro dos pneus.

9. Bateria: a bateria é crucial para a partida do motor e para o sistema elétrico. Uma oficina pode testar a carga e a vida útil do componente, evitando que você fique na mão durante a viagem.

10. Filtros de ar e combustível: a troca desses filtros, quando necessária, melhora o desempenho do motor e a eficiência no consumo de combustível. Um profissional saberá o momento certo de substituí-los.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.