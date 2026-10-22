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Meses após o desabamento, rua em BH recebe o nome do dono do lar de idosos que estava entre as vítimas

Nova lei oficializa tributo a Renatinho no bairro Jardim Vitória: empresário marcou a comunidade pelo carinho, solidariedade e amor aos animais

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
22/10/2026 08:59

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Meses após o desabamento, rua em BH recebe o nome do dono do lar de idosos que estava entre as vítimas
Renato Duarte Terrinha em registro com criança, simbolizando a conduta social e o carinho pelo qual é homenageado em Belo Horizonte crédito: Reprodução / Redes Sociais

A rua 746, situada no bairro Jardim Vitória, na região Nordeste de Belo Horizonte, passa a se chamar oficialmente Renato Duarte Terrinha.

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Renato era o proprietário do lar de idosos sediado no mesmo bairro, cuja estrutura desabou em março deste ano. A tragédia do desabamento causou a morte de 12 pessoas, incluindo o empresário.

Reconhecimento aprovado

A homenagem surgiu a partir de um projeto de lei apresentado pelo vereador Neném da Farmácia (Mobiliza). Ao apresentar os motivos da matéria legislativa, o parlamentar apontou a conduta social do empresário e o vínculo estabelecido com as pessoas ao redor.

Leia Mais

O documento detalhou atitudes e características do homenageado, reunindo elementos como:

A alteração no endereço decorre de uma lei sancionada pelo prefeito Álvaro Damião (UB), publicada nesta quinta-feira (22/10).

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