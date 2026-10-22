Meses após o desabamento, rua em BH recebe o nome do dono do lar de idosos que estava entre as vítimas
Nova lei oficializa tributo a Renatinho no bairro Jardim Vitória: empresário marcou a comunidade pelo carinho, solidariedade e amor aos animais
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A rua 746, situada no bairro Jardim Vitória, na região Nordeste de Belo Horizonte, passa a se chamar oficialmente Renato Duarte Terrinha.
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Renato era o proprietário do lar de idosos sediado no mesmo bairro, cuja estrutura desabou em março deste ano. A tragédia do desabamento causou a morte de 12 pessoas, incluindo o empresário.
Reconhecimento aprovado
A homenagem surgiu a partir de um projeto de lei apresentado pelo vereador Neném da Farmácia (Mobiliza). Ao apresentar os motivos da matéria legislativa, o parlamentar apontou a conduta social do empresário e o vínculo estabelecido com as pessoas ao redor.
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O documento detalhou atitudes e características do homenageado, reunindo elementos como:
solidariedade contínua no cotidiano;
disposição para amparar indivíduos em situação de vulnerabilidade;
atenção e cuidado voltados aos animais.
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A alteração no endereço decorre de uma lei sancionada pelo prefeito Álvaro Damião (UB), publicada nesta quinta-feira (22/10).