Meses após o desabamento, rua em BH recebe o nome do dono do lar de idosos que estava entre as vítimas

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A rua 746, situada no bairro Jardim Vitória, na região Nordeste de Belo Horizonte, passa a se chamar oficialmente Renato Duarte Terrinha.

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Renato era o proprietário do lar de idosos sediado no mesmo bairro, cuja estrutura desabou em março deste ano. A tragédia do desabamento causou a morte de 12 pessoas, incluindo o empresário.

Reconhecimento aprovado

A homenagem surgiu a partir de um projeto de lei apresentado pelo vereador Neném da Farmácia (Mobiliza). Ao apresentar os motivos da matéria legislativa, o parlamentar apontou a conduta social do empresário e o vínculo estabelecido com as pessoas ao redor.

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O documento detalhou atitudes e características do homenageado, reunindo elementos como:

solidariedade contínua no cotidiano;

disposição para amparar indivíduos em situação de vulnerabilidade;

atenção e cuidado voltados aos animais. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A alteração no endereço decorre de uma lei sancionada pelo prefeito Álvaro Damião (UB), publicada nesta quinta-feira (22/10).