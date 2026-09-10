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FALTA D'ÁGUA

Três bairros de BH podem ficar sem água nesta quinta (10); confira

Manutenção emergencial pode afetar o abastecimento em três bairros até as 23h desta quinta-feira (10)

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
10/09/2026 09:06

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Torneira gotejando.
BH: três bairros podem ficar sem água nesta quinta (10); confira crédito: Divulgação

Moradores de três bairros da Região do Barreiro, em Belo Horizonte, podem enfrentar falta d'água ou instabilidade no abastecimento nesta quinta-feira (10/9).

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Segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), uma manutenção emergencial pode provocar intermitência no fornecimento de água entre as 5h e as 23h.

Os bairros afetados são:

  • Alta Tensão
  • Das Indústrias I
  • Vila Copasa

Leia Mais

A companhia ressalta que imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos durante o período de manutenção.

Rompimentos recorrentes

O novo serviço ocorre um dia depois de a Copasa informar a normalização do abastecimento no Bairro Milionários, também no Barreiro, e em bairros de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Na terça-feira (8), um vazamento em uma tubulação às margens da BR-040, próximo à Ceasa, deixou mais de 2,6 mil imóveis de 13 bairros de Contagem sem água. As peças que apresentaram vazamento foram substituídas e, segundo a companhia, o abastecimento foi normalizado na manhã dessa quarta-feira (9).

Já no Bairro Milionários, uma adutora se rompeu na madrugada de segunda-feira (7), provocando uma enxurrada na Rua Caetano Pirri. A força da água arrastou lama, pedras e detritos pela via. Após a manutenção corretiva, o fornecimento de água foi retomado gradativamente na região.

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A Copasa informou que os dois problemas foram solucionados e que continua monitorando o sistema. Casos de falta d'água ou baixa pressão devem ser registrados nos canais de atendimento da companhia.

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