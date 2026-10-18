Falta de água em BH: bairros podem ser afetados neste domingo (18/10)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Bairros das regiões Oeste e do Barreiro, em Belo Horizonte, podem ficar sem água na noite deste domingo (18/10), acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

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A empresa informou que a intermitência no abastecimento ocorre devido a uma manutenção emergencial. A previsão é que a situação seja normalizada até a noite de hoje.

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Ainda segundo a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.

Quais bairros podem ser afetados pela falta d'água?