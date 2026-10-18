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ATENÇÃO, MORADORES

Falta de água em BH: bairros podem ser afetados neste domingo (18/10)

Saiba quais são os bairros que podem sofrer com intermitência no abastecimento de água; manutenção emergencial dura até o final da noite do domingão

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
18/10/2026 19:16

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Sessão na Assembleia Legislativa de Minas Gerais marca início da tramitação do projeto que define regras para a privatização da Copasa
Imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

Bairros das regiões Oeste e do Barreiro, em Belo Horizonte, podem ficar sem água na noite deste domingo (18/10), acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

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A empresa informou que a intermitência no abastecimento ocorre devido a uma manutenção emergencial. A previsão é que a situação seja normalizada até a noite de hoje.

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Ainda segundo a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.

Quais bairros podem ser afetados pela falta d'água?

  • Alpes
  • Alto Barroca
  • Ambrosina
  • Barão Homem de Melo I
  • Barão Homem de Melo III
  • Barão Homem de Melo IV
  • Barroca
  • Betânia
  • Buritis
  • Calafate
  • Cinquentenário
  • Conjunto Betânia
  • das Indústrias I
  • Estoril
  • Estrela do Oriente
  • Gameleira
  • Grajaú
  • Gutierrez
  • Havaí
  • Jardim América
  • Marajó
  • Nova Granada
  • Nova Suíça
  • Palmeiras
  • Parque São José
  • Salgado Filho
  • Santa Sofia
  • São Jorge I
  • São Jorge II
  • São Jorge III
  • Tirol (Barreiro)
  • Vila São Domingos
  • Vista Alegre

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