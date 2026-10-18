Falta de água em BH: bairros podem ser afetados neste domingo (18/10)
Saiba quais são os bairros que podem sofrer com intermitência no abastecimento de água; manutenção emergencial dura até o final da noite do domingão
compartilhe
Bairros das regiões Oeste e do Barreiro, em Belo Horizonte, podem ficar sem água na noite deste domingo (18/10), acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia Mais
A empresa informou que a intermitência no abastecimento ocorre devido a uma manutenção emergencial. A previsão é que a situação seja normalizada até a noite de hoje.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Ainda segundo a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.
Quais bairros podem ser afetados pela falta d'água?
- Alpes
- Alto Barroca
- Ambrosina
- Barão Homem de Melo I
- Barão Homem de Melo III
- Barão Homem de Melo IV
- Barroca
- Betânia
- Buritis
- Calafate
- Cinquentenário
- Conjunto Betânia
- das Indústrias I
- Estoril
- Estrela do Oriente
- Gameleira
- Grajaú
- Gutierrez
- Havaí
- Jardim América
- Marajó
- Nova Granada
- Nova Suíça
- Palmeiras
- Parque São José
- Salgado Filho
- Santa Sofia
- São Jorge I
- São Jorge II
- São Jorge III
- Tirol (Barreiro)
- Vila São Domingos
- Vista Alegre