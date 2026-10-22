Suspeito de tentar matar companheira em BH é preso no Rio

Um homem de 27 anos suspeito de tentar matar a ex-companheira, de 45, foi preso em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, após fugir de Belo Horizonte. A agressão ocorreu em na terça-feira (20/10), no Bairro Nova Cintra, na Região Oeste da capital mineira. Segundo a Polícia Civil (PCMG), em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (22/10), a vítima foi encontrada ferida após vizinhos ouvirem seus pedidos de socorro. Ela precisou passar por uma cirurgia devido a uma lesão na região do pescoço. O caso é investigado como tentativa de feminicídio.

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A prisão foi feita por meio de uma ação conjunta entre as polícias civis de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Depois de iniciarem as diligências para localizar o suspeito, investigadores da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Belo Horizonte receberam informações de que ele poderia ter seguido para Cabo Frio. A equipe mineira entrou em contato com a polícia fluminense, que o encontrou nas proximidades da rodoviária da cidade.

Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, a delegada Ana Luíza Abreu, da Deam da região do Barreiro, explicou que a Polícia Militar foi acionada depois que moradores ouviram a mulher pedir ajuda, já com a voz fraca. Quando os militares chegaram ao local, ela estava caída no chão e apresentava lesões. Na ocasião, apontou o ex-companheiro como responsável pela agressão.

A vítima foi encaminhada ao Hospital João XXIII, na Região Hospitalar de Belo Horizonte. De acordo com a delegada, ela passou por um procedimento cirúrgico na quarta-feira (21/10) em razão de uma lesão cervical. Na manhã de hoje, havia previsão de que fosse submetida a uma avaliação neurológica. Até o momento da coletiva, a Polícia Civil ainda não havia analisado a documentação médica para dimensionar oficialmente a extensão dos ferimentos.

Agressão e tentativa de fuga

Conforme o relato apresentado à Polícia Civil por uma testemunha que encontrou a vítima, o homem teria apertado o pescoço dela e tentado enforcá-la. Segundo a delegada, ele também teria pulado sobre o pescoço da mulher e, quando ela já estava debilitada, passado a chutá-la.

A suspeita é de que a agressão tenha ocorrido quando o homem foi à residência para buscar os próprios pertences. A vítima também teria relatado que ele abriu o gás do imóvel. A testemunha confirmou que, ao chegar ao local, sentiu cheiro de gás. Um policial militar que atendeu à ocorrência desligou o fornecimento.

A Polícia Civil apura as circunstâncias da agressão e o deslocamento do suspeito até o Rio de Janeiro. De acordo com Ana Luíza, ainda não está esclarecido quando e como ele chegou a Cabo Frio. A equipe também verifica a existência de câmeras de segurança nas proximidades da residência para tentar reconstruir os acontecimentos.

O homem permaneceu em silêncio ao ser localizado no Rio de Janeiro, segundo a delegada. Como a prisão em flagrante foi realizada naquele estado, ele seria apresentado à Justiça fluminense para audiência de custódia, que decidirá sobre a manutenção da prisão. Caso a prisão seja convertida em preventiva, poderá ser providenciada a transferência dele para Minas Gerais.

Histórico de violência

Familiares da vítima foram ouvidos pelos investigadores na capital mineira. Segundo a Polícia Civil, eles relataram que o relacionamento era conflituoso e que já havia histórico de agressões verbais, psicológicas e físicas. O homem, conforme os depoimentos colhidos, não aceitava o término da relação.

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A apresentação do caso foi conduzida pelo delegado Guilherme Costa, chefe do Departamento Estadual de Proteção e Orientação à Família, com a participação da delegada Larissa Mascotte, chefe da Divisão de Atendimento à Mulher, à Pessoa Idosa, à Pessoa com Deficiência e de Crimes de Intolerância, e de Ana Luíza Abreu, responsável pela investigação.