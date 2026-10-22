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MORTE DE VIZINHO

Homem é indiciado por tentar matar vizinho a facadas em Lagoa da Prata

Suspeito, de 43 anos, foi preso em flagrante após o ataque e teve a prisão convertida em preventiva; vítima tem 42 anos

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SM
Sofia Maia
SM
Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
22/10/2026 15:15

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O investigado foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva
O investigado foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva crédito: PCMG

A Polícia Civil (PCMG) indiciou um homem de 43 anos por tentativa de homicídio qualificado contra um vizinho, de 42, em Lagoa da Prata, na Região Centro-Oeste do estado. O ataque ocorreu na manhã de 10 de outubro, no bairro Chico Miranda. O investigado foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva.

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O indiciamento considera duas qualificadoras: motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. A primeira se refere à desproporção entre a razão do conflito e a violência praticada. Já a segunda diz respeito às circunstâncias em que a agressão teria ocorrido, que podem ter reduzido a possibilidade de reação do homem atacado.

O caso foi encaminhado à Justiça após a conclusão do inquérito policial. O indiciamento representa o entendimento da Polícia Civil sobre os elementos reunidos durante a investigação e não equivale a uma condenação criminal.

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A prisão preventiva, por sua vez, mantém o investigado detido enquanto o processo segue os trâmites judiciais. A acusação ainda deverá ser analisada pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, conforme as etapas legais.

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