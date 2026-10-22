Homem é indiciado por tentar matar vizinho a facadas em Lagoa da Prata

A Polícia Civil (PCMG) indiciou um homem de 43 anos por tentativa de homicídio qualificado contra um vizinho, de 42, em Lagoa da Prata, na Região Centro-Oeste do estado. O ataque ocorreu na manhã de 10 de outubro, no bairro Chico Miranda. O investigado foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva.



Fique por dentro das notícias que importam para você!

O indiciamento considera duas qualificadoras: motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. A primeira se refere à desproporção entre a razão do conflito e a violência praticada. Já a segunda diz respeito às circunstâncias em que a agressão teria ocorrido, que podem ter reduzido a possibilidade de reação do homem atacado.



O caso foi encaminhado à Justiça após a conclusão do inquérito policial. O indiciamento representa o entendimento da Polícia Civil sobre os elementos reunidos durante a investigação e não equivale a uma condenação criminal.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A prisão preventiva, por sua vez, mantém o investigado detido enquanto o processo segue os trâmites judiciais. A acusação ainda deverá ser analisada pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, conforme as etapas legais.