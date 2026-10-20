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NATAL EM BH

BH: luzes natalinas começam a ser instaladas no Circuito Liberdade

Montagem teve início na segunda-feira (19/10), na Praça da Liberdade; nesta terça (20/10), equipes trabalham no Palácio da Liberdade

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SM
Sofia Maia
SM
Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
20/10/2026 16:01

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Luzes de Natal estão sendo instaladas no circuito Praça da Liberdade
Luzes de Natal estão sendo instaladas no circuito Praça da Liberdade crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

A decoração natalina já começou a tomar forma na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. As equipes iniciaram a instalação das luzes e dos primeiros elementos decorativos na segunda-feira (19/10). Nesta terça-feira (20/10), os trabalhos estão concentrados no Palácio da Liberdade. A montagem integra a programação do Natal da Mineiridade, promovido pelo Governo de Minas Gerais em parceria com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).

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Os serviços incluem a instalação de estruturas e enfeites nas árvores da praça, que faz parte do Circuito Liberdade, um dos principais conjuntos de espaços culturais e históricos da capital mineira. A preparação antecede a temporada de festas de fim de ano, quando a região tradicionalmente recebe iluminação especial e passa a integrar o roteiro de visitação natalina da cidade.

A montagem começou ainda em outubro, com a preparação dos espaços que receberão a decoração. O trabalho deve avançar pelos pontos que compõem o circuito, incluindo as áreas próximas ao Palácio da Liberdade.

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O Natal da Mineiridade reúne iniciativas de decoração e atividades voltadas à celebração das tradições mineiras durante o período natalino. Até o momento, não foram informados detalhes sobre a conclusão da montagem nem a data prevista para a inauguração da iluminação deste ano.

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