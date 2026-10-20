Black Friday 2026 acelera uso de IA na busca por descontos

A Black Friday de 2026 deve movimentar R$ 13,3 bilhões no e-commerce brasileiro entre 26 e 29 de novembro, alta de 20,7% em relação ao mesmo período de 2025. A projeção é da Neotrust, solução de inteligência de mercado da Confi, e estima ainda a venda de 69,4 milhões de produtos, avanço de 15,4% na comparação anual.

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O desconto segue como um dos principais fatores de decisão de compra. Levantamento da NielsenIQ mostra que 81,8% dos consumidores que compraram online na Black Friday de 2025 apontaram preços menores como motivação para a compra. O frete grátis apareceu em seguida, citado por 44,3%. A expectativa da empresa é de manutenção desse comportamento em 2026, com um consumidor mais criterioso e planejado.

O movimento acontece em um comércio eletrônico que continua ganhando escala. A Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce, a Abiacom, projeta R$ 292,05 bilhões em vendas online no Brasil em 2026, com aproximadamente 570,6 milhões de pedidos, 103,66 milhões de compradores digitais e ticket médio estimado em R$ 511,83.

Ao mesmo tempo, a inteligência artificial ganha espaço na jornada de compra. Dados recentes da Salesforce mostram que o uso de buscas baseadas em IA como primeiro passo da jornada de consumo cresceu 200% em um ano. A pesquisa também aponta que 86% dos líderes de comércio acreditam que a IA está elevando as expectativas dos consumidores.

Esse cenário abre espaço para soluções especializadas em descoberta de ofertas e cupons. Uma delas é o ChatCupom, plataforma brasileira que combina inteligência artificial com um sistema próprio de busca para localizar, organizar e apresentar códigos promocionais de varejistas e marketplaces como Mercado Livre, Amazon, Shopee, Nike, Netshoes e outras lojas do comércio eletrônico.

O projeto foi criado pelo empreendedor Fernando Bunker, que atua há mais de 15 anos no mercado digital. Segundo ele, um dos principais desafios do segmento é a velocidade com que as condições promocionais mudam, especialmente durante novembro.

“Durante o mês de novembro, especialmente na Black Friday, as lojas liberam um volume muito maior de cupons e promoções. Muitos desses códigos têm duração curta, limite de utilização ou regras específicas, o que torna a atualização em tempo real essencial para que o consumidor não perca a oportunidade”, afirma Fernando Bunker.

A dinâmica dos cupons difere de outras informações disponíveis na internet porque códigos promocionais podem ser ativados, alterados ou encerrados em poucas horas. Embora ferramentas generalistas de inteligência artificial já consigam auxiliar consumidores em pesquisas sobre produtos e promoções, elas não foram desenvolvidas especificamente para acompanhar continuamente esse tipo de informação.

No ChatCupom, a inteligência artificial funciona em conjunto com um sistema próprio de busca e organização, voltado à identificação dos códigos disponíveis e à priorização das oportunidades mais relevantes para cada pesquisa.

“O ChatCupom foi desenvolvido justamente para esse cenário, com um sistema próprio de busca, inteligência artificial e organização das ofertas para identificar e apresentar os cupons disponíveis em tempo real. A proposta é aumentar as chances de o consumidor encontrar um desconto válido no momento da compra e, consequentemente, economizar mais durante a Black Friday”, completa Bunker.

Durante novembro, a plataforma também amplia o acompanhamento para além dos cupons, reunindo ofertas, quedas de preço e achados de diferentes varejistas, acompanhando uma Black Friday que deixou de se concentrar apenas na última sexta-feira do mês.

A própria Neotrust projeta que o 11.11 deve movimentar R$ 3,17 bilhões no e-commerce brasileiro em 2026, alta de 21%, reforçando a tendência de distribuição das campanhas promocionais ao longo de novembro.

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Com consumidores mais atentos a preço e varejistas ampliando o uso de inteligência artificial, a Black Friday de 2026 tende a reforçar uma mudança mais ampla no comércio eletrônico: a passagem de uma busca tradicional por descontos para experiências de descoberta cada vez mais assistidas por tecnologia.