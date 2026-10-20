BH: lunetas turísticas da Pampulha e da Rua Sapucaí são restauradas
Oito equipamentos foram recuperados, sendo seis na orla da lagoa e dois na Região Central; uso é gratuito
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Oito lunetas de observação turística instaladas em Belo Horizonte foram restauradas e voltaram a ficar disponíveis ao público. Os equipamentos estão distribuídos entre a orla da Lagoa da Pampulha, onde ficam seis deles, e a Rua Sapucaí, na Região Central, que recebeu a recuperação de outras duas estruturas. O serviço foi realizado pela Empresa Municipal de Turismo de BH (Belotur) e incluiu manutenção dos sistemas ópticos, substituição de peças e renovação da sinalização.
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Os equipamentos são gratuitos e permitem observar pontos da paisagem urbana com o auxílio de lentes de foco pré-ajustado e proteção antirreflexo. As lunetas também contam com etiquetas que identificam atrativos turísticos visíveis a partir de cada local, recurso que auxilia moradores e visitantes a reconhecer elementos do patrimônio cultural e arquitetônico da capital.
Na Pampulha, as estruturas estão instaladas na orla da lagoa, onde é possível contemplar a paisagem do Conjunto Moderno, reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).
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Já na Rua Sapucaí, a proposta é oferecer uma perspectiva do Centro de Belo Horizonte, com destaque para os edifícios e os murais de arte urbana que caracterizam a região.
Manutenção dos equipamentos
A recuperação envolveu a retirada das lunetas para a realização dos reparos. O trabalho incluiu troca de componentes, revisão dos elementos ópticos, limpeza, pintura e reinstalação das etiquetas informativas. Após a manutenção, os equipamentos foram recolocados nos pontos de observação.
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As estruturas podem ser movimentadas horizontal e verticalmente, permitindo ajustar o campo de visão. Segundo a Belotur, os materiais utilizados na fabricação são resistentes à água, ao vento e a outras condições climáticas, característica importante para equipamentos instalados em espaços públicos e expostos ao tempo.