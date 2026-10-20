Adolescente grávida é resgatada de cárcere privado em Minas

Uma adolescente de 16 anos, que está grávida, foi resgatada de uma residência em Barão de Cocais, na Região Central de Minas Gerais, nesta segunda-feira (19/10), após denúncias de que estaria sendo mantida em cárcere privado e sofrendo agressões físicas e ameaças de morte. Dois homens foram presos durante a ocorrência; um deles é suspeito de cometer os crimes contra a jovem.

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Segundo a Polícia Militar, os militares foram acionados após denúncias de que a adolescente estaria sendo impedida de deixar a casa de um homem de 19 anos, apontado como pai do bebê. Ela teria sido levada ao imóvel na madrugada anterior e, lá, sofrido agressões e ameaças de morte caso tentasse sair.

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Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais precisaram arrombar o portão da residência para retirar a vítima do local. A adolescente foi encaminhada para atendimento hospitalar e, depois, liberada. O Conselho Tutelar foi acionado, e uma tia da jovem acompanhou a ocorrência.

Em seguida, os militares receberam informações de que o suspeito havia retornado ao imóvel acompanhado de outro homem, em uma motocicleta. Ao tentar escapar da abordagem policial, o condutor perdeu o controle da moto e colidiu com uma das viaturas.

O homem de 19 anos foi preso suspeito de cárcere privado, agressão física e ameaça. O condutor da motocicleta também foi preso, por direção perigosa.

A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada para apurar as circunstâncias da colisão, e a motocicleta foi removida para um pátio credenciado. Os dois homens foram levados à Delegacia de Polícia Civil de Itabira, onde foram tomadas as providências cabíveis.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria