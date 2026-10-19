Consumidor de BH ganha R$ 50 mil em sorteio da Nota Fiscal Mineira

Um morador de Belo Horizonte ganhou R$ 50 mil no sorteio da Nota Fiscal Mineira, que chegou à centésima edição nesta segunda-feira (19/10), na sede da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF). O bilhete eletrônico que garantiu o prêmio foi gerado a partir de uma compra de supermercado, no valor de R$ 252,80.

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Vinculadas à premiação do consumidor, a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Capoeirão, Xafariz e Barrigudas (de Varzelândia, no Norte de Minas), a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sarzedo (de Sarzedo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte) e a Associação Minasnovense de Promoção ao Lavrador e à Infância da Área Rural (de Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha) ganharam R$ 10 mil, cada, no mesmo sorteio.



Coordenada pela SEF, a Nota Fiscal Mineira visa estimular no cidadão a consciência de responsabilidade sobre a arrecadação dos recursos necessários à implementação de políticas públicas. Segundo o órgão, o programas de cidadania fiscal são essenciais para sensibilizar a população sobre a importância do controle social dos tributos.

Ainda de acordo com a SEF, desde setembro de 2024, quando foi criada, a Nota Fiscal Mineira já soma 30,4 mil prêmios e R$ 16 milhões distribuídos a consumidores de 852 dos 853 municípios do estado. Atualmente, o número de participantes cadastrados chega a quase 780 mil.

A SEF informa ainda que a Nota Fiscal Mineira concedeu 9,7 mil prêmios para as entidades assistenciais, totalizando R$ 6,4 milhões. Das 3.745 instituições aptas a participar do programa, 3.131 receberam alguma premiação, o correspondente a 84%.

Como participar

A Nota Fiscal Mineira tem também as premiações especiais durante o ano, despertando a atenção dos consumidores em ocasiões comemorativas do comércio, como Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia dos Pais, dentre outras campanhas, além do grande prêmio de R$ 1 milhão, sorteado em dezembro, aproveitando a celebração do Natal.

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Para concorrer, basta baixar o aplicativo Nota Fiscal Mineira no celular e se cadastrar. Uma vez cadastrado, o consumidor deve pedir a inclusão do CPF nos documentos fiscais de todas as compras. O bilhete para o sorteio será gerado automaticamente, sem a necessidade de qualquer outra ação pelo participante.