BH tem alerta de chuva com raios e ventos de até 50km/h

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta para a possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento de aproximadamente 50 km/h. O aviso é válido até as 8h de sexta-feira (23/10). Diante do risco de alagamentos e outros transtornos, o órgão recomenda que a população evite áreas sujeitas a inundações e redobre a atenção durante os períodos de chuva mais intensa.



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Entre as principais orientações está não atravessar ruas alagadas nem circular próximo a córregos e ribeirões quando houver precipitações fortes. A Defesa Civil também alerta para que crianças não brinquem em enxurradas e nas proximidades desses cursos d’água, onde a força da correnteza pode representar perigo.

A população deve evitar se abrigar ou estacionar veículos debaixo de árvores, especialmente durante as rajadas de vento. Moradores de áreas de encostas e morros também precisam ficar atentos a possíveis sinais de instabilidade do terreno.

Rachaduras nas paredes de imóveis, fendas ou depressões no solo e o surgimento de minas d’água são sinais que devem ser comunicados imediatamente à Defesa Civil. Em caso de cabos elétricos rompidos, a recomendação é não se aproximar e acionar a Cemig, pelo telefone 116, ou a Defesa Civil, pelo 199.

Durante tempestades com raios, a orientação é permanecer longe de áreas abertas e evitar o uso de equipamentos elétricos.

Como receber os alertas



Os moradores de Belo Horizonte podem acompanhar os avisos meteorológicos e as recomendações preventivas da Defesa Civil por diferentes canais gratuitos.

Pelo WhatsApp, é possível receber alertas sobre chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos e risco de deslizamentos de terra por meio do canal público da Defesa Civil de BH.

Outra opção é o serviço de SMS. Para se cadastrar, basta enviar o CEP da rua onde mora para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência, e o serviço não tem custo.

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Os comunicados também são publicados nas redes sociais da Defesa Civil, no Instagram, Facebook e X, além do canal público do Telegram, identificado como defesacivilbh.