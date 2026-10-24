Homem é preso com veículo clonado na Grande BH
Homem, de 52 anos, tentou fugir mas foi capturado; um segundo suspeito é procurado
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Uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na prisão de um homem, de 52 anos, e na recuperação de um veículo clonado na tarde dessa sexta-feira (23/10). A ocorrência foi registrada na altura do km 499 da BR-381, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, após uma perseguição em alta velocidade por ruas do município.
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A intervenção foi realizada por uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante ronda ostensiva na rodovia. Ao receber ordem de parada, o condutor da caminhonete Fiat/Strada desobedeceu aos policiais e empreendeu fuga, acessando o Bairro Cidade Verde.
Durante a tentativa de fuga, o motorista dirigiu em alta velocidade, avançando a sinalização de parada obrigatória e transpondo quebra-molas, colocando em risco pedestres e demais motoristas que circulavam pela região.
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A fuga terminou quando o suspeito entrou em uma rua sem saída. O motorista e o passageiro abandonaram a caminhonete e correram em direção a uma área de mata fechada. Os agentes realizaram buscas no local e conseguiram capturar um dos suspeitos, de 52 anos. O segundo ocupante conseguiu fugir e segue sendo procurado pelas forças de segurança.
Ao realizarem vistoria, os policiais constataram que a Fiat/Strada tinha placas falsas. A verificação no sistema revelou que o veículo era clonado e o original havia sido furtado no município vizinho de Contagem no dia 10 de outubro.
No interior do automóvel, os agentes encontraram um arsenal de materiais e petrechos utilizados especificamente para a adulteração e clonagem de veículos. Além disso, foi localizado um invólucro contendo 44 comprimidos com características semelhantes ao ecstasy.
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O suspeito capturado, o veículo recuperado e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Betim, onde foram tomadas as providências legais e o flagrante foi formalizado.