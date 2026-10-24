Homem é preso com veículo clonado na Grande BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na prisão de um homem, de 52 anos, e na recuperação de um veículo clonado na tarde dessa sexta-feira (23/10). A ocorrência foi registrada na altura do km 499 da BR-381, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, após uma perseguição em alta velocidade por ruas do município.

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A intervenção foi realizada por uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante ronda ostensiva na rodovia. Ao receber ordem de parada, o condutor da caminhonete Fiat/Strada desobedeceu aos policiais e empreendeu fuga, acessando o Bairro Cidade Verde.

Durante a tentativa de fuga, o motorista dirigiu em alta velocidade, avançando a sinalização de parada obrigatória e transpondo quebra-molas, colocando em risco pedestres e demais motoristas que circulavam pela região.

A fuga terminou quando o suspeito entrou em uma rua sem saída. O motorista e o passageiro abandonaram a caminhonete e correram em direção a uma área de mata fechada. Os agentes realizaram buscas no local e conseguiram capturar um dos suspeitos, de 52 anos. O segundo ocupante conseguiu fugir e segue sendo procurado pelas forças de segurança.

Ao realizarem vistoria, os policiais constataram que a Fiat/Strada tinha placas falsas. A verificação no sistema revelou que o veículo era clonado e o original havia sido furtado no município vizinho de Contagem no dia 10 de outubro.

No interior do automóvel, os agentes encontraram um arsenal de materiais e petrechos utilizados especificamente para a adulteração e clonagem de veículos. Além disso, foi localizado um invólucro contendo 44 comprimidos com características semelhantes ao ecstasy.

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O suspeito capturado, o veículo recuperado e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Betim, onde foram tomadas as providências legais e o flagrante foi formalizado.