Seis homens são presos pela PRF por transporte de bebidas furtadas na BR-262 em MG
Flagrante foi realizado em Juatuba durante rotina de fiscalização; carga ilícita estava em um caminhão abordado na altura do quilômetro 355
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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu seis homens transportando uma carga furtada de bebidas alcoólicas na BR-262, em Juatuba, na Grande BH. O flagrante ocorreu durante uma fiscalização na manhã desta segunda-feira (19), na altura do quilômetro 355 da rodovia federal.
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Os policiais interceptaram o caminhão que levava as mercadorias e constataram irregularidades no transporte. O veículo era conduzido por um homem de 38 anos.
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Carga recuperada e escolta de suspeitos
Durante a averiguação no compartimento de carga do caminhão, os policiais federais recuperaram 86 garrafas de bebidas alcoólicas de diferentes tipos:
uísques;
vodca;
gim.
A fiscalização apontou que o transporte dos produtos contava com a escolta de um automóvel. Cinco suspeitos, com idades entre 29 e 37 anos, ocupavam o carro de apoio no momento da abordagem.
No interior desse automóvel, os agentes apreenderam ferramentas variadas. Conforme informações da PRF, os itens serviam para arrombar compartimentos de carga de outros veículos.
Caminhão furtado e placa clonada
Uma fiscalização detalhada no caminhão revelou que o veículo rodava com placa clonada. O sistema apontou que o automóvel de carga havia sido furtado na capital mineira, em Belo Horizonte, no mês de outubro deste ano.
A equipe policial efetuou a prisão dos seis indivíduos e encaminhou o grupo para os procedimentos legais cabíveis. Os suspeitos foram apresentados na Delegacia de Roubo de Cargas da Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.
Junto aos detidos, foram entregues na delegacia especializada:
o caminhão com registro de furto e placa clonada;
o carro utilizado na escolta;
as 86 garrafas de bebidas alcoólicas recuperadas;
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as ferramentas empregadas no arrombamento de compartimentos.