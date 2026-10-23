Ameaça de bomba causa cancelamento de voo de Belo Horizonte para São Paulo

Um voo que sairia do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, rumo ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, foi cancelado devido a uma ameaça de bomba a bordo. O caso ocorreu na noite desta quinta-feira (23/10).

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O voo LA3045, operado pela empresa aérea Latam, liga regularmente as capitais mineira e paulista. Nesta quinta, porém, a decolagem prevista para às 20h25, não ocorreu porque um dos tripulantes encontrou uma mensagem em um dos banheiros do avião, no qual constava uma possível ameaça de bomba a bordo.

Diante disso, a tripulação iniciou o protocolo de segurança e acionou a Polícia Federal. O avião, um Airbus A320, foi mantido em solo até que todas as inspeções fossem concluídas, o que levou cerca de 5 horas. Diante disso, os passageiros tiveram que ser realocados em outros voos.

Contatada pelo Estado de Minas, a Latam confirmou que solicitou apoio das autoridades antes do voo LA3045 e reforçou que "a segurança é um valor inegociável em todas as suas atividades e que segue rigorosamente os mais elevados padrões internacionais para garantir uma operação segura".

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Já a concessionária BH Airport, resposável pelas operações em Confins, informou que acionou os "protocolos de segurança previstos no Plano de Emergência do Aeroporto e as autoridades competentes".



