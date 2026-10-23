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Ameaça de bomba causa cancelamento de voo de Belo Horizonte para São Paulo

Polícia Federal inspecionou a aeronave; passageiros precisaram ser realocados em outros voos

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Repórter
23/10/2026 19:44 - atualizado em 23/10/2026 20:44

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Avião da Latam em operação no Aeroporto de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte
Avião da Latam em operação em Confins: foto meramente ilustrativa crédito: Latam/Divulgação

Um voo que sairia do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, rumo ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, foi cancelado devido a uma ameaça de bomba a bordo. O caso ocorreu na noite desta quinta-feira (23/10).   

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O voo LA3045, operado pela empresa aérea Latam, liga regularmente as capitais mineira e paulista. Nesta quinta, porém, a decolagem prevista para às 20h25, não ocorreu porque um dos tripulantes encontrou uma mensagem em um dos banheiros do avião, no qual constava uma possível ameaça de bomba a bordo. 

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Diante disso, a tripulação iniciou o protocolo de segurança e acionou a Polícia Federal. O avião, um Airbus A320, foi mantido em solo até que todas as inspeções fossem concluídas, o que levou cerca de 5 horas. Diante disso, os passageiros tiveram que ser realocados em outros voos.

Contatada pelo Estado de Minas, a Latam confirmou que solicitou apoio das autoridades antes do voo LA3045 e reforçou que "a segurança é um valor inegociável em todas as suas atividades e que segue rigorosamente os mais elevados padrões internacionais para garantir uma operação segura".

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Já a concessionária BH Airport, resposável pelas operações em Confins, informou que acionou os "protocolos de segurança previstos no Plano de Emergência do Aeroporto e as autoridades competentes".

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