Assine
overlay
Início Gerais
SUSTO

Azul investigará decolagem de avião que seguia para Confins

Ao levantar voo, aeronave quase ultrapassou os limites da pista do aeroporto de Congonhas, em São Paulo

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
13/10/2026 22:49 - atualizado em 13/10/2026 22:51

compartilhe

×
Emas do Aeroporto de Congonhas: foto mostra estrutura metálica, à esquerda, que acomoda o equipamento que desacelera aeronaves que saem da pista, e avião decolando
No Aeroporto de Congonhas, o Emas fica sobre uma estrutura metálica, à esquerda: equipamento foi inaugurado em 2022 crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

Uma decolagem realizada no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, neste domingo (11/10), será investigada pela Azul, companhia aérea responsável pela aeronave envolvida na manobra. O avião, um Embraer E195-E2, deixou o solo pouco antes do fim da pista e passou muito próximo de um equipamento conhecido como Engineered Materials Arrestor System (Emas).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Quando decolou, o Embraer E195-E2 tinha como destino o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A aeronave operava o voo AD4797, que liga regularmente São Paulo à capital mineira.

Leia Mais

De acordo com informações do jornal O Estado de S. Paulo, a própria Azul informou a abertura da investigação. Em nota, a companhia aérea teria afirmado ainda que “opera de acordo com padrões nacionais e internacionais de segurança”. O Estado de Minas também entrou em contato com a Azul e aguarda retorno.

Equipamento de segurança

O Emas, cujo nome significa, em uma tradução livre, algo como Sistema de Frenagem de Materiais de Engenharia, serve justamente para desacelerar aeronaves que extrapolam os limites da pista. O equipamento só é utilizado em caso de acidente ou incidente: em operações normais, ele nunca é acionado. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Esse sistema, de certo modo, segue o mesmo princípio das áreas de escape para caminhões em rodovias: blocos de concreto ajudam a desacelerar a aeronave em segurança, de modo a evitar que ela atinja construções ou alguma outra estrutura. Em Congonhas, ele começou a operar em julho de 2022.

Tópicos relacionados:

aviao decolagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay