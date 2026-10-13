Azul investigará decolagem de avião que seguia para Confins
Ao levantar voo, aeronave quase ultrapassou os limites da pista do aeroporto de Congonhas, em São Paulo
compartilhe
Uma decolagem realizada no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, neste domingo (11/10), será investigada pela Azul, companhia aérea responsável pela aeronave envolvida na manobra. O avião, um Embraer E195-E2, deixou o solo pouco antes do fim da pista e passou muito próximo de um equipamento conhecido como Engineered Materials Arrestor System (Emas).
Fique por dentro das notícias que importam para você!
- Segunda queda de avião em BH em 2026: o que liga os acidentes de maio e outubro
-
Quando decolou, o Embraer E195-E2 tinha como destino o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A aeronave operava o voo AD4797, que liga regularmente São Paulo à capital mineira.
Leia Mais
De acordo com informações do jornal O Estado de S. Paulo, a própria Azul informou a abertura da investigação. Em nota, a companhia aérea teria afirmado ainda que “opera de acordo com padrões nacionais e internacionais de segurança”. O Estado de Minas também entrou em contato com a Azul e aguarda retorno.
Equipamento de segurança
O Emas, cujo nome significa, em uma tradução livre, algo como Sistema de Frenagem de Materiais de Engenharia, serve justamente para desacelerar aeronaves que extrapolam os limites da pista. O equipamento só é utilizado em caso de acidente ou incidente: em operações normais, ele nunca é acionado.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Esse sistema, de certo modo, segue o mesmo princípio das áreas de escape para caminhões em rodovias: blocos de concreto ajudam a desacelerar a aeronave em segurança, de modo a evitar que ela atinja construções ou alguma outra estrutura. Em Congonhas, ele começou a operar em julho de 2022.