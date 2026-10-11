PMs mortos em queda de avião são sepultados em BH

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

A despedida dos três policiais militares que morreram em um acidente aéreo no Vale do Aço, na sexta-feira (9/10), terminou com uma homenagem da corporação no Cemitério Bosque da Esperança, no Bairro Jaqueline, em Belo Horizonte, neste domingo (11/10).

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Os corpos do tenente-coronel Luis Silvestre, comandante do Esquadrão de Aviões do Comando de Aviação do Estado (ComAvE); da 1ª tenente Gabriela Emília Soares Lacerda Resende; e da 1ª tenente Alice Almeida chegaram ao destino final em um comboio do Corpo de Bombeiros (CBMMG).

Ao chegar ao local, os três caixões foram colocados em suportes, ao som da marcha fúnebre tocada pela Polícia Militar (PMMG). Em seguida, uma salva de tiros foi disparada em homenagem aos militares.

Familiares e amigos acompanharam a cerimônia e se despediram dos militares uma última vez, muito emocionados.

Os corpos de Gabriela Emília e Alice foram sepultados, enquanto o de Luis Silvestre foi cremado.

Quem eram os três militares

De acordo com o coronel Flávio Santiago, diretor de comunicação organizacional da PMMG, Silvestre integrava os quadros da Polícia Militar há mais de 20 anos e era o instrutor mais capacitado da corporação, com mais de cinco mil horas de voo. Natural de Belo Horizonte, ele tinha 49 anos e deixou a esposa e três filhos.

Ainda segundo o diretor de comunicação, a tenente Gabriel Emília, também natural de Belo Horizonte, tinha, em média, 300 horas de voo e foi a primeira piloto mulher habilitada de aeronave de asa fixa do ComAvE. A policial, de 35 anos, havia retornado da licença-maternidade recentemente. Deixou o marido e dois filhos pequenos. Já a tenente Alice, do Sul de Minas, também acumulava cerca de 300 horas de voo. Tinha 34 anos.

Acidente aéreo

O avião de pequeno porte Pégasus 17, da Polícia Militar, caiu em Santana do Paraíso, a 15 km de Ipatinga, no Vale do Aço. A corporação informou, em coletiva de imprensa realizada nessa sexta, que o bimotor modelo Beechcraft Super King Air 300, prefixo PP-EJO, decolou do Aeroporto da Pampulha, em BH, às 15h16 dessa sexta-feira, e pousou no Aeroporto Regional de Ipatinga às 15h59.

Após uma nova decolagem, a aeronave caiu próximo ao terminal, às margens do KM 43 da BR-458. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado às 16h20 para atender à ocorrência.

No momento da queda da aeronave eles estavam em voo de treinamento periódico e obrigatório de rechecagem de habilitação, previsto no plano de treinamento operacional da corporação.

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As causas e circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil e pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), no âmbito de suas respectivas atribuições.

