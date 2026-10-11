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TRISTE COINCIDÊNCIA

Tragédia com helicóptero dos bombeiros de MG completa dois anos

Acidente aéreo envolvendo quatro bombeiros completa dois anos neste domingo (11/10), mesma data em que PMs mortos em queda de avião são sepultados

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
11/10/2026 15:26

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Helicóptero da Polícia Militar ajuda no resgate dos seis corpos em Ouro Preto
Morte de bombeiros e profissionais da saúde em queda de helicóptero em outubro de 2024 comoveu Minas Gerais crédito: Leandro Couri

Em meio ao luto vivido pela perda de três policiais militares devido à queda de um avião monomotor em Santana do Paraíso, no Vale do Aço, na última sexta-feira (9/10), Minas Gerais relembra neste domingo (11/10) outro acidente aéreo que vitimou seis bombeiros. Há exatos dois anos, o helicóptero Arcanjo 04 do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) bateu contra a Serra de Ouro Preto, na Região Central do estado. Na ocasião, os destroços da aeronave e os corpos ficaram espalhados em um raio de 100 metros do local do acidente.

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Conforme informações divulgadas na época, o Arcanjo não conseguiu ultrapassar a serra e colidiu quando estava a cerca de 25 metros do pico. O local é íngreme e o trabalho de resgate foi feito por meio de cordas e técnicas de montanhismo e rapel. Os corpos do capitão Wilker Tadeu Alves, do tenente Victor Sterling, dos sargentos Wellerson e Gabriel, do médico Rodrigo Trindade e do enfermeiro do Samu Bruno Sudário foram retirados no mesmo dia.

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A aeronave estava a serviço do Instituto Chico Mendes e atuava no combate a incêndios florestais no local. Os tripulantes voltariam para Belo Horizonte, mas bateram contra a serra. Após o acidente, foram acionadas a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito e a Defesa Civil, junto ao Corpo de Bombeiros e à Polícia Militar da cidade. Esse foi o primeiro acidente aéreo cujas vítimas foram bombeiros.

O CBMMG ressaltou na época que os bombeiros empenhados na operação tinham experiência suficiente para operar em condições climáticas severas e que o Arcanjo também tinha condições para esse tipo de operação.

A aeronave era pilotada pelo capitão Wilker, que trabalhou em Brumadinho com operações aéreas. Já os outros militares trabalharam nas buscas terrestres na tragédia da barragem. Rodrigo Trindade era médico e atuava na UPA Ressaca, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Triste coincidência

O aniversário da tragédia ocorre justamente em meio aos velórios e sepultamentos dos policiais militares que morreram na queda do avião de pequeno porte Pegasus 17, da PMMG, nas proximidades do Aeroporto de Ipatinga, na altura do km 43 da BR-458.

As vítimas foram o tenente-coronel Luiz Fernando Silvestre e as tenentes Gabriela Emília Soares Lacerda Resende e Alice dos Santos Oliveira Almeida. Segundo o governo de Minas Gerais, eles realizavam um voo de treinamento periódico e obrigatório para rechecagem de habilitação, previsto no plano de treinamento operacional da PMMG.

Os corpos foram velados neste domingo (11/10) na Academia de Polícia Militar, no Bairro Prado, Região Oeste de Belo Horizonte, e seguirm para o sepultamento no Cemitério Bosque da Esperança, no Bairro Jaqueline, Região de Venda Nova, em BH.

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Durante o velório, o governador Mateus Simões (PSD) prestou homenagem aos militares, destacando a importância deles para a corporação. Ele também relembrou a tragédia envolvendo os bombeiros: “Cada uma dessas despedidas é um momento de muita tristeza”.

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