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Velório de policiais que morreram em queda de avião será neste domingo

Militares morreram na queda de uma aeronave da Polícia Militar em Santana do Paraíso, no Vale do Aço

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Quéren Hapuque
Izabella Caixeta
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Quéren Hapuque
Repórter
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
10/10/2026 18:38 - atualizado em 10/10/2026 18:40

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Da esquerda para a direita, a tenente Gabriela Emília, a tenente Alice e o tenente-coronel Luiz Fernando Silvestre, os três policiais militares mortos na queda de uma aeronave da corporação em Santana do Paraíso, no Vale do Aço
Da esquerda para a direita, a tenente Gabriela Emília, a tenente Alice e o tenente-coronel Luiz Fernando Silvestre, os três policiais militares mortos na queda de uma aeronave da corporação em Santana do Paraíso, no Vale do Aço crédito: PMMG/divulgação/Redes Sociais/Reprodução

Os corpos dos três policiais militares mortos na queda de um avião da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), nessa sexta-feira (9/10), serão velados neste domingo (11/10), em Belo Horizonte. A cerimônia será realizada na Academia de Polícia Militar, no Bairro Prado, na Região Oeste da capital. O acidente ocorreu em Santana do Paraíso, no Vale do Aço.

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O velório dos militares será realizado das 11h às 14h. Em seguida, às 14h30, ocorrerá o cortejo até o Cemitério Parque Bosque da Esperança, no Bairro Jaqueline, na Região Norte de Belo Horizonte, onde o sepultamento está previsto para as 16h30.

O acidente ocorreu em Santana do Paraíso, a cerca de 15 quilômetros de Ipatinga, no Vale do Aço. A aeronave Pégasus 17, um bimotor Beechcraft Super King Air 300, de prefixo PP-EJO, caiu próximo ao Aeroporto Regional de Ipatinga, às margens do quilômetro 43 da BR-458.

Segundo informações divulgadas pela PMMG, o avião decolou do Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, às 15h16 de sexta-feira e pousou em Ipatinga às 15h59. Após uma nova decolagem, a aeronave caiu nas proximidades do terminal. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado às 16h20 para atender à ocorrência.

Os policiais estavam em um voo para a rechecagem obrigatória de habilitação, etapa prevista no programa de treinamento operacional da PMMG.

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A investigação do acidente ficará a cargo da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

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