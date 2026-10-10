Velório de policiais que morreram em queda de avião será neste domingo
Militares morreram na queda de uma aeronave da Polícia Militar em Santana do Paraíso, no Vale do Aço
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Os corpos dos três policiais militares mortos na queda de um avião da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), nessa sexta-feira (9/10), serão velados neste domingo (11/10), em Belo Horizonte. A cerimônia será realizada na Academia de Polícia Militar, no Bairro Prado, na Região Oeste da capital. O acidente ocorreu em Santana do Paraíso, no Vale do Aço.
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O velório dos militares será realizado das 11h às 14h. Em seguida, às 14h30, ocorrerá o cortejo até o Cemitério Parque Bosque da Esperança, no Bairro Jaqueline, na Região Norte de Belo Horizonte, onde o sepultamento está previsto para as 16h30.
O acidente ocorreu em Santana do Paraíso, a cerca de 15 quilômetros de Ipatinga, no Vale do Aço. A aeronave Pégasus 17, um bimotor Beechcraft Super King Air 300, de prefixo PP-EJO, caiu próximo ao Aeroporto Regional de Ipatinga, às margens do quilômetro 43 da BR-458.
Segundo informações divulgadas pela PMMG, o avião decolou do Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, às 15h16 de sexta-feira e pousou em Ipatinga às 15h59. Após uma nova decolagem, a aeronave caiu nas proximidades do terminal. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado às 16h20 para atender à ocorrência.
Os policiais estavam em um voo para a rechecagem obrigatória de habilitação, etapa prevista no programa de treinamento operacional da PMMG.
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A investigação do acidente ficará a cargo da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).