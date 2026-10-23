Metrô BH muda horários e circulação para obras

O Metrô BH programou alterações na operação dos trens entre este sábado (24/10) e o próximo (31/10). A mudança ocorre para dar continuidade às obras de revitalização da Linha 1 do sistema metroviário de Belo Horizonte. Durante esse período, a concessionária realizará intervenções voltadas para a modernização do sistema de sinalização e para a instalação de infraestrutura.

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Circulação no sábado, 24 de outubro

Em razão das atividades na linha, no dia 24 de outubro, sábado, o intervalo entre os trens será de 24 minutos na faixa das 10h às 19h.

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Nas estações Santa Efigênia, Santa Tereza e Horto, os trens circularão por uma única via. Por causa dessa dinâmica, os clientes devem verificar a direção da composição antes de realizar o embarque na plataforma.

Operação de 26 a 31 de outubro

De 26 a 31 de outubro, de segunda a sábado, o intervalo entre os trens também será de 24 minutos após às 20 horas.

Nas estações Cidade Industrial, Vila Oeste e Gameleira, os trens circularão por uma única via após às 20h. Nessas paradas, os passageiros precisam conferir a direção do trem antes de entrar no vagão.

Horários e intervalos habituais

Em dias normais, as estações do metrô funcionam das 5h15 às 23h, todos os dias da semana. Os intervalos habituais operam com a seguinte programação:

dias úteis: intervalo de 7,5 minutos em horários de pico e de 15 minutos nos demais horários

horários de pico nos dias úteis: ocorrem pela manhã, das 6h às 8h, e no período da tarde, das 16h30 às 18h30

sábados: intervalo habitual de 7,5 minutos das 6h às 8h e de 15 minutos após as 8h

domingos e feriados: intervalo de 15 minutos durante todo o dia

Como o sistema metroviário passa por obras de modernização, os intervalos regulares entre os trens podem sofrer alterações ao longo do cronograma.

Canais informativos e orientação nas estações

As informações completas sobre as alterações operacionais são publicadas para os clientes no Instagram oficial do metrô BH (@metrobhoficial) e no site institucional (metrobh.com.br).

Nas estações, as orientações aos passageiros ficam disponíveis em telas digitais e são emitidas pelo sistema de sonorização. As instalações também contam com funcionários à disposição para orientar os clientes.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.