Metrô BH muda horários e circulação para obras
Modernização da Linha 1 traz intervalos de até 24 minutos e via única em várias estações; confira os novos horários e planeje sua viagem com calma
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O Metrô BH programou alterações na operação dos trens entre este sábado (24/10) e o próximo (31/10). A mudança ocorre para dar continuidade às obras de revitalização da Linha 1 do sistema metroviário de Belo Horizonte. Durante esse período, a concessionária realizará intervenções voltadas para a modernização do sistema de sinalização e para a instalação de infraestrutura.
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Circulação no sábado, 24 de outubro
Em razão das atividades na linha, no dia 24 de outubro, sábado, o intervalo entre os trens será de 24 minutos na faixa das 10h às 19h.
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Nas estações Santa Efigênia, Santa Tereza e Horto, os trens circularão por uma única via. Por causa dessa dinâmica, os clientes devem verificar a direção da composição antes de realizar o embarque na plataforma.
Operação de 26 a 31 de outubro
De 26 a 31 de outubro, de segunda a sábado, o intervalo entre os trens também será de 24 minutos após às 20 horas.
Nas estações Cidade Industrial, Vila Oeste e Gameleira, os trens circularão por uma única via após às 20h. Nessas paradas, os passageiros precisam conferir a direção do trem antes de entrar no vagão.
Horários e intervalos habituais
Em dias normais, as estações do metrô funcionam das 5h15 às 23h, todos os dias da semana. Os intervalos habituais operam com a seguinte programação:
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dias úteis: intervalo de 7,5 minutos em horários de pico e de 15 minutos nos demais horários
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horários de pico nos dias úteis: ocorrem pela manhã, das 6h às 8h, e no período da tarde, das 16h30 às 18h30
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sábados: intervalo habitual de 7,5 minutos das 6h às 8h e de 15 minutos após as 8h
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domingos e feriados: intervalo de 15 minutos durante todo o dia
Como o sistema metroviário passa por obras de modernização, os intervalos regulares entre os trens podem sofrer alterações ao longo do cronograma.
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Canais informativos e orientação nas estações
As informações completas sobre as alterações operacionais são publicadas para os clientes no Instagram oficial do metrô BH (@metrobhoficial) e no site institucional (metrobh.com.br).
Nas estações, as orientações aos passageiros ficam disponíveis em telas digitais e são emitidas pelo sistema de sonorização. As instalações também contam com funcionários à disposição para orientar os clientes.
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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.