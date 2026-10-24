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À MÃO ARMADA

Joalheria na Savassi é assaltada e homem leva duas bandejas de ouro

Crime ocorreu na manhã deste sábado (24/10), na Região Centro-Sul de Belo Horizonte

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SM
Sofia Maia
SM
Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
24/10/2026 15:32

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Imagens do assalto na Savassi
Imagens de câmera de segurança registram toda a ação de homem armado crédito: Redes Sociais

Uma joalheria na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi alvo de um assalto à mão armada na manhã deste sábado (24/10). Durante a ação, duas bandejas de ouro foram levadas, além de aproximadamente 100 pares de brincos. A proprietária do estabelecimento preferiu não conceder entrevista neste momento.

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A dona da loja informou que aguarda a conclusão de investigações internas, conduzidas de forma sigilosa, antes de se manifestar publicamente sobre o caso.

Imagens de câmera de segurança, compartilhadas nas redes sociais, mostram o momento em que o assaltante invandiu o estabelecimento e ameaçou os funcionários.

Depois das ameaças, a gravação mostra o momento em que o assaltante leva duas bandejas de ouro, além de mais de 100 pares de brincos, também de ouro.

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Até o momento, não há informações sobre a identidade dos suspeitos ou sobre as circunstâncias do crime.

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