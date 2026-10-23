Velório de Beatriz Vitória dura apenas 30 minutos em Jaboticatubas

O velório de Beatriz Vitória Aparecida Neves Mota, de 27 anos, teve duração de apenas 30 minutos nesta sexta-feira (23/10), no Cemitério Nossa Senhora da Conceição Recanto da Saudade, na praça Raimundo Gonçalves Marques, bairro São Tarcisio, em Jaboticatubas, Região Metropolitana de Belo Horizonte. A cerimônia ocorreu aproximadamente das 16h30 às 17h.

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A curta duração da cerimônia diz respeito ao estado avançado de decomposição do corpo.

Segundo informações da família, o estado avançado de decomposição do corpo e a suspeita de uso de soda cáustica impediram a realização da tanatopraxia, procedimento utilizado para a conservação e a preparação do cadáver para a despedida.

O corpo da jovem foi encontrado na quarta-feira (21/10), em uma área de mata de Jaboticatubas, depois de quase duas semanas de buscas. Beatriz estava desaparecida desde a noite de 9 de outubro, quando saiu de um bar onde estava com amigos e não retornou. O caso é investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) como feminicídio.

A tanatopraxia envolve técnicas de higienização, desinfecção e conservação temporária do corpo, além de preparação estética para o velório. De acordo com os familiares, as condições em que a jovem foi encontrada inviabilizaram o procedimento, o que levou à redução do tempo da cerimônia. O corpo foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) na quinta-feira (22/10).

Carreata antes da despedida

Antes do velório, familiares e pessoas próximas organizaram uma carreata em homenagem a Beatriz. A concentração estava prevista para as 15h30, em frente à casa onde a jovem morava, em Jaboticatubas. A despedida e o sepultamento foram organizados no município.

Investigação de feminicídio

Beatriz desapareceu na noite de 9 de outubro, após receber uma ligação de um número desconhecido e sair do bar em que estava com amigos. Segundo informações apresentadas pela Polícia Civil, ela foi até uma estrada de terra onde havia um veículo. Antes de deixar o estabelecimento, pediu às pessoas que estavam com ela que fossem procurá-la caso não retornasse em cinco a dez minutos.

O corpo foi localizado 12 dias depois, enterrado em uma área de vegetação do município. A vítima estava com as mãos e os pés amarrados, conforme informações divulgadas sobre o caso.

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O ex-namorado de Beatriz, Samuel Castro Melo, de 18 anos, e a atual companheira dele, Carla Luiza da Silva, de 23, são investigados pelo crime. Os dois foram presos e tiveram as prisões em flagrante convertidas em preventivas após audiência de custódia realizada na quinta-feira (22/10).