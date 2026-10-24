Prédio da UFMG é atingido por incêndio provocado por botijão de gás

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um incêndio atingiu o prédio de engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada na noite dessa sexta-feira (23/10) e mobilizou o Corpo de Bombeiros. Não houve vítimas ou feridos.

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Segundo a corporação, o Batalhão de Emergências Ambientais e Respostas a Desastres foi acionado para atender a um incêndio provocado por botijão de gás. Os brigadistas combateram as chamas com extintores.

Após conter o fogo, os militares realizaram a ventilação do local e a contenção do vazamento do gás. Ninguém ficou ferido.

Conforme os bombeiros, o incêndio começou em um forno de uma cozinha localizada no auditório da faculdade. As chamas passaram para a mangueira do botijão.

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O prédio não precisou ser evacuado e está liberado para continuar a funcionar.