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JUIZ DE FORA

Incêndio em Juiz de Fora: imagem de Nossa Senhora fica intacta após chamas

Caso que ocorreu no bairro Santa Luzia deixou uma mulher de 32 anos com queimaduras no corpo inteiro; principal suspeito é o ex-companheiro

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MF
Murilo Fialho*
MF
Murilo Fialho*
Repórter
21/10/2026 15:53

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Cozinha cheia de cinzas e com imagem de Nossa Senhora intacta
Imagem de Nossa Senhora permaneceu intacta na cozinha da casa que pegou fogo em Juiz de Fora crédito: Divulgação/CBMMG

Uma casa pegou fogo no Bairro Santa Luzia, em Juiz de Fora, na Zona da Mata, na noite de terça-feira (20/10). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o começou por volta das 22h30 e deixou uma mulher de 32 anos com queimaduras pelo corpo todo. O ex-companheiro da vítima é o principal suspeito. Apesar dos danos provocados pelas chamas, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida que estava na cozinha ficou intacta.

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A moradora foi retirada às pressas da residência, que tem dois andares, por vizinhos. Ela foi atendida pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao hospital regional.

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De acordo com o CBMMG, o incêndio teria sido provocado intencionalmente pelo morador após uma discussão com a companheira. Há indícios de crime relacionado à violência doméstica. O suspeito, de 35 anos, apresentava sinais leves de inalação de fumaça e foi conduzido pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

O combate ao incêndio, que atingiu a cozinha, a sala e um quarto da casa, durou cerca de 30 minutos e terminou por volta da meia-noite. Não foi necessário acionar a Defesa Civil.

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*Estagiário sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

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