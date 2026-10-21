Incêndio em Juiz de Fora: imagem de Nossa Senhora fica intacta após chamas

Uma casa pegou fogo no Bairro Santa Luzia, em Juiz de Fora, na Zona da Mata, na noite de terça-feira (20/10). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o começou por volta das 22h30 e deixou uma mulher de 32 anos com queimaduras pelo corpo todo. O ex-companheiro da vítima é o principal suspeito. Apesar dos danos provocados pelas chamas, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida que estava na cozinha ficou intacta.

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A moradora foi retirada às pressas da residência, que tem dois andares, por vizinhos. Ela foi atendida pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao hospital regional.

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De acordo com o CBMMG, o incêndio teria sido provocado intencionalmente pelo morador após uma discussão com a companheira. Há indícios de crime relacionado à violência doméstica. O suspeito, de 35 anos, apresentava sinais leves de inalação de fumaça e foi conduzido pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

O combate ao incêndio, que atingiu a cozinha, a sala e um quarto da casa, durou cerca de 30 minutos e terminou por volta da meia-noite. Não foi necessário acionar a Defesa Civil.

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*Estagiário sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria