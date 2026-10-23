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INCÊNDO

Vídeo: apartamento é atingido por incêndio no Bairro São Lucas, em BH

Sinistro ocorreu por volta das 23h dessa quinta-feira (22/10); cinco viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender a ocorrência

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MF
Murilo Fialho*
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Murilo Fialho*
Repórter
23/10/2026 13:48

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Imagens dos bombeiros adentrando no local tomado pelas chamas
Bombeiros foram mobilizados para apagar incêndio em apartamento no Bairro São Lucas, em Belo Horizonte crédito: Divulgação/CBMMG

Um incêndio atingiu o terceiro andar de um prédio de seis pavimentos, na noite desta quinta-feira (22/10), no Bairro São Lucas, na Região Leste de Belo Horizonte. Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foram mobilizadas para atender a ocorrência registrada por volta das 23h, na rua Coronel Fulgêncio.

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Durante o combate, os bombeiros resgataram dois gatos que estavam dentro do imóvel. Após a ação de combate às chamas, os militares realizaram o rescaldo – trabalho para eliminar focos remanescentes do fogo.

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O apartamento incendiado teve dois cômodos totalmente queimados. Outros três foram parcialmente afetados pelos efeitos do calor.

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Os bombeiros interditaram o apartamento incendiado. As demais unidades do edifício foram liberadas para o retorno dos moradores assim que a fumaça se dispersou totalmente. As causas do incêndio não foram informadas.

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