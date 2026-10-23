Preso por dois meses e demitido por abandono de emprego: Justiça julga o caso de trabalhador mineiro

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

Um trabalhador preso provisoriamente em Serra do Salitre, no Alto Paranaíba, reverteu na Justiça a demissão por justa causa aplicada por uma empresa de montagem e manutenção industrial.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O profissional permaneceu detido entre 1º de agosto e 1º de outubro de 2025. Conforme a Justiça do Trabalho, ele declarou que sofreu a detenção por um crime que não cometeu. Ao deixar a unidade prisional, o empregado descobriu a dispensa motivada por abandono de emprego.

Leia Mais

Diante da punição, o homem acionou o Judiciário para anular a penalidade e cobrar as verbas rescisórias da dispensa sem justa causa. Ele sustentou que nunca pretendeu abandonar o posto, pois a reclusão física impediu o comparecimento e a comunicação com a chefia. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

Argumentos da defesa e posicionamento judicial

A empresa sustentou que o funcionário parou de comparecer às atividades no dia 29 de julho de 2025. Em sua defesa, relatou o envio de telegramas com pedidos de explicações, mas não obteve retorno. A instituição declarou que desconhecia a detenção e por essa razão aplicou a dispensa motivada.

O juiz Ézio Martins Cabral Júnior manteve a sentença de primeiro grau favorável ao empregado. O magistrado avaliou que motivos alheios à vontade do trabalhador inviabilizaram o comparecimento ao serviço e o contato direto com a empregadora.

A análise judicial considerou inviável repassar essa obrigação a terceiros. Conforme destacou o magistrado, não seria razoável exigir que parentes ou familiares assumissem a tarefa de avisar a empresa sobre o paradeiro do funcionário.

Fim do processo e garantias trabalhistas

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) rejeitou o recurso apresentado pela empregadora porque a parte não comprovou o pagamento do depósito recursal. O processo alcançou desfecho definitivo e não admite novas contestações.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Previsto pelo artigo 899 da CLT, o depósito recursal atua como garantia financeira no Judiciário trabalhista. A legislação exige esse recolhimento prévio para que empregadores possam recorrer de determinações desfavoráveis.