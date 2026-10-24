Eleitor ganha chope de graça ao votar neste domingo em Belo Horizonte
Basta apresentar o comprovante de votação para ganhar um chope Pilsen cortesia em três endereços da capital; ação é válida neste domingo por CPF
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O eleitor que comparecer às urnas em Belo Horizonte tem direito a chope cortesia neste domingo de segundo turno (25/10). A iniciativa celebra o exercício da democracia e repete o sucesso de público obtido durante a primeira fase das eleições na capital mineira.
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Ao todo, três gastropubs participam da ação especial: o Porks Casarão, o Porks Praça Tiradentes e o Quermesse. Os estabelecimentos vão disponibilizar um chope Pilsen de 300ml totalmente grátis para as pessoas que apresentarem o respectivo comprovante de votação.
Para participar, os interessados devem observar as regras estabelecidas pelos organizadores. A entrega do chope gratuito ocorre diretamente na hora da apresentação do documento que atesta o voto. Cada cidadão pode retirar apenas uma unidade da bebida cortesia, mantendo a limitação de um chope por CPF.
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A campanha comemorativa funciona exclusivamente ao longo do domingo de votação, dia 25, e vigora enquanto durarem os estoques de chope previstos para o atendimento. Os clientes contam com entrada gratuita nas três casas participantes para celebrar o dia da cidadania.
As unidades estão instaladas em locais tradicionais da capital. O Porks Casarão funciona em um casarão centenário tombado no bairro Lourdes. Já as outras duas opções, o Porks Praça Tiradentes e o Quermesse, situam-se na tradicional região da Praça Tiradentes, no bairro Funcionários.
A oferta do chope Pilsen cortesia começa a partir das 15h deste domingo. O horário geral de funcionamento dos três estabelecimentos comerciais se estende das 15h às 23h.
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Confira os endereços completos das casas participantes e as respectivas redes sociais oficiais:
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Porks Casarão: avenida Álvares Cabral, 534, Lourdes (https://www.instagram.com/porkscasarao/).
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Porks Praça Tiradentes: praça Tiradentes, 41, Funcionários (https://www.instagram.com/porks_pcatiradentes/).
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Quermesse: praça Tiradentes, 41, Funcionários (https://www.instagram.com/quermessetiradentesbh/).