A confiança que o Brasil precisa construir depois das urnas

Uma eleição pode mudar o preço dos ativos em uma manhã. Construir um país no qual empresas e famílias consigam planejar a próxima década exige muito mais. Entre essas duas velocidades está o desafio brasileiro: transformar a expectativa de mudança em confiança para investir, produzir e preservar patrimônio.

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Quando investidores percebem maior compromisso com disciplina fiscal, controle de gastos e investimento privado, revisam suas expectativas. Bolsa, câmbio e juros podem reagir antes que qualquer medida seja implementada. O movimento importa, mas precisa ser interpretado pelo que representa: uma avaliação sobre o futuro, sujeita a revisão.

A valorização dos ativos não comprova que os problemas foram resolvidos. Ela pode indicar que o mercado já passou a atribuir maior probabilidade a um cenário favorável. Para sustentar esse avanço, a expectativa precisa encontrar decisões coerentes, capacidade de execução e resultados verificáveis.

É nessa passagem que a confiança será testada. A escolha de uma equipe econômica oferece sinais relevantes, mas nomes não substituem um programa consistente. Investidores precisam compreender quais medidas serão adotadas, como serão financiadas e que condições políticas permitirão executá-las.

A responsabilidade fiscal ocupa lugar central nessa discussão. O equilíbrio das contas públicas influencia a percepção sobre a capacidade do Estado de sustentar seus compromissos. Não se trata apenas de anunciar cortes. É necessário avaliar despesas, definir prioridades e demonstrar como os recursos públicos produzirão resultados.

Essa discussão também pertence a quem está distante do mercado financeiro. O empresário precisa calcular o custo de ampliar uma fábrica. O pequeno comerciante depende de capital de giro. A família organiza despesas com saúde, educação e aposentadoria. A imprevisibilidade chega a todos, embora cada um tenha uma capacidade diferente de absorvê-la.

Na empresa, a incerteza aparece como investimento adiado, contratação suspensa e caixa reservado para imprevistos. Quando o futuro se torna difícil de estimar, projetos que poderiam gerar emprego e produtividade deixam de avançar. O custo se espalha por fornecedores, trabalhadores e consumidores.

Previsibilidade não significa impedir mudanças. Significa permitir que as pessoas compreendam o que será alterado, por qual motivo e em qual prazo. Regras claras, transições bem desenhadas e respeito aos contratos ajudam a transformar uma intenção de investimento em uma decisão concreta.

Também cabe ao setor privado fazer sua parte. Uma melhora no ambiente econômico não corrige concentração de clientes, fragilidade de contratos ou falta de organização financeira. Empresas precisam testar cenários, conhecer suas obrigações e definir como reagirão se as hipóteses do planejamento não se confirmarem.

Para famílias empresárias, essa análise deve alcançar o patrimônio inteiro. Negócios, imóveis, renda e reservas podem depender do mesmo ambiente econômico. Possuir muitos bens não garante diversificação quando todos estão expostos aos mesmos fatores de risco.

A organização patrimonial começa pelos objetivos. Quais compromissos precisam ser atendidos? Em que moeda? Com qual prazo? Quem poderá tomar decisões diante da ausência do principal responsável? Essas perguntas aproximam o planejamento da vida real e evitam que ele se limite à busca pelo maior retorno.

A diversificação internacional pode integrar essa estratégia, desde que tenha propósito e considere custos, riscos e obrigações. O exterior também exige análise. Ter ativos em outro país não elimina oscilações, dificuldades operacionais ou a necessidade de acompanhamento.

O mesmo cuidado vale para a sucessão. A continuidade de um patrimônio depende de documentos coerentes, responsabilidades compreensíveis e acesso às informações. Uma estrutura sofisticada perde utilidade quando a família não entende como administrá-la.

O Brasil precisa oferecer condições para que projetos atravessem mandatos. Uma fábrica, uma empresa familiar ou a formação de uma nova geração não cabem no calendário eleitoral. Exigem instituições confiáveis e decisões que possam ser sustentadas ao longo do tempo.

Depois das urnas, a pergunta será o que mudou para quem precisa investir e planejar. O capital pode reagir depressa. A confiança se consolida quando a expectativa encontra condições para permanecer.

Tatiana Goes é economista e CEO da Silo Multi Family Office.

Planejamento patrimonial começa com informação de qualidade.

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