Quaest divulga última pesquisa antes do segundo turno

A Quaest divulga neste sábado (24/10) sua última pesquisa de intenções de voto para a Presidência da República antes do segundo turno das eleições, marcado para domingo (25/10). O levantamento vai atualizar o cenário da disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), que apareciam em empate técnico na rodada anterior, divulgada na quarta-feira (21/10).

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Na pesquisa mais recente, Flávio tinha 45% das intenções de voto no cenário estimulado, contra 44% de Lula. Os números indicavam uma redução da vantagem numérica do senador em relação ao primeiro levantamento da Quaest para o segundo turno, publicado em 14 de outubro, quando ele registrava 46%, enquanto o presidente aparecia com 44%.

A nova rodada será realizada às vésperas da votação e poderá indicar se houve mudanças nas intenções de voto nos últimos dias de campanha. O resultado também permitirá acompanhar a evolução da disputa em um cenário no qual os dois candidatos permanecem tecnicamente empatados, considerando a margem de erro do levantamento.

Metodologia

Encomendada pelo Grupo Globo, a nova pesquisa da Quaest deve ouvir 3.702 brasileiros com 16 anos ou mais. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro máxima prevista de aproximadamente dois pontos percentuais para mais ou para menos. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é o BR-09158/2026.

A pesquisa anterior, divulgada em 21 de outubro, ouviu 2.154 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 17 e 20 de outubro, por meio de entrevistas domiciliares e presenciais. O levantamento tinha margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%, com registro no TSE sob o número BR-08535/2026.

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Já a primeira pesquisa da Quaest para o segundo turno foi realizada entre 10 e 13 de outubro, também com 2.154 entrevistados. Na ocasião, Flávio Bolsonaro tinha 46% das intenções de voto, ante 44% de Lula. O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR-08729/2026.