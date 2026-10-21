Minas Gerais lidera pré-venda de passagens rodoviárias para o segundo turno

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Minas Gerais é o estado que mais comprou passagens rodoviárias para o segundo turno das eleições, marcado para o próximo domingo (25/10). A maioria das passagens é para o interior do estado. Os dados constam em levantamento do Buszap, plataforma de compra de bilhetes pelo WhatsApp.

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Em todo o país, o número de passagens é 10% maior em comparação ao mesmo ponto da contagem regressiva do primeiro turno. Entre 1º e 4 de outubro, intervalo da primeira votação, a comercialização subiu 14% em relação à média habitual dos fins de semana. Caso a tendência continue, a empresa calcula atender entre 5,1 mil e 5,8 mil passageiros na nova etapa eleitoral.

O levantamento identificou que 82% dos trajetos aconteceram dentro do próprio estado de origem. Esse índice representa a maior fatia da série histórica analisada, patamar que habitualmente oscila entre 77% e 78%.

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Minas Gerais e Maranhão lideram avanço

Na comparação com o mesmo intervalo antes do primeiro turno, Minas Gerais lidera a busca antecipada com volume 56% superior. O Maranhão também teve alta expressiva, com expansão superior a 60%.

No território mineiro, os municípios com mais demanda são Itabira (que registrou um aumento de 44% na procura de bilhetes) e Montes Claros, que cresceu 42%.

“O que mais chama atenção não é só o volume, é o destino. O crescimento está nas viagens curtas para o interior, o que sugere que muita gente se desloca para votar na cidade onde tem o título e aproveita para rever a família”, explica o CEO e cofundador da plataforma, Victor Coutinho.

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Durante a primeira votação, o Pará registrou salto de 81% nas viagens rumo ao interior, quase o dobro da média de fins de semana comuns.