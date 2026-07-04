Pré-campanha com o pé na estrada no interior de Minas

A três meses do primeiro turno das eleições, os pré-candidatos ao governo de Minas e e ao Senado já colocam o pé na estrada. Antes mesmo do início oficial da campanha, permitido apenas a partir de 16 de agosto, os cotados percorrem municípios das 10 regiões do estado para consolidar alianças, testar a temperatura popular até mesmo nas bases adversárias e fortalecer o arco de apoios para o pleito.

Lançado como pré-candidato pelo MDB em novembro do ano passado, Gabriel Azevedo está na estrada há vários meses e estabeleceu como meta percorrer todas as regiões de Minas antes da campanha oficial. A caminhada começou pelo Sul e seguiu pelo Norte, Zona da Mata, Vale do Rio Doce e Triângulo Mineiro. Em cada agenda, o emedebista recebe, além de lideranças do município visitado, representantes de cidades vizinhas.

A agenda dos próximos dias mantém esse ritmo. Nesta semana, o pré-candidato desembarcou em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, onde pernoitou antes de seguir para Salinas, no Norte de Minas, e Medina, no Vale do Jequitinhonha. Ao Estado de Minas, o ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte afirmou que só não conseguiu viajar mais porque precisou conciliar a pré-campanha com a atividade de professor ao longo do último ano.

Se Gabriel aposta em ampliar o conhecimento do eleitorado sobre seu nome, o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT) tenta corrigir justamente o principal ponto fraco de sua candidatura em 2022: a baixa capilaridade no interior do estado. Na disputa contra Romeu Zema (Novo), Kalil manteve desempenho competitivo na Região Metropolitana de Belo Horizonte, mas foi superado pelo então governador no interior mineiro. Terminou a eleição em segundo lugar, com 35,08% dos votos.

Agora, a estratégia passa justamente por intensificar a presença fora da capital. Desde o início da pré-campanha, Kalil já cumpriu agendas em Lavras, no Sul de Minas; Contagem e Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte; Coronel Fabriciano e Ipatinga, no Vale do Aço; Itabira, na Região Central; e Alfenas, no Sul. O roteiro dos próximos dias também prioriza cidades do interior. A agenda prevê visitas a Barbacena, no Campo das Vertentes; Sete Lagoas, na Região Central; Raposos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte; Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri; e Ouro Preto, na Região Central.

Candidato à reeleição, o governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD) encerrou na última semana o "tour dos 100 dias" pelo estado, em que percorreu 19 municípios e transferiu, simbolicamente, a capital do estado para cada uma dessas cidades. Juntas, elas reúnem cerca de 3,8 milhões de habitantes e 2,7 milhões de eleitores. As viagens começaram em 26 de março, quatro dias após Simões tomar posse no cargo, com a renúncia de Romeu Zema (Novo) para concorrer à Presidência, de quem era vice.

A justificativa do governador para a iniciativa foi aproximar a administração estadual da população do interior. Em cada município visitado, Simões assinou um decreto tornando a cidade, simbolicamente, a capital mineira durante sua permanência. O governador rebate críticas da oposição, que classificou a agenda como uma antecipação da campanha à reeleição. “Se governar a partir do interior for fazer campanha, todo governador de Minas devia fazer campanha continuamente, porque imaginar que você deve governar de Belo Horizonte, que tem só 12% da população, é muita arrogância’, declarou, em coletiva de imprensa.



Senado

Se a corrida pelo Palácio Tiradentes já ganhou as estradas, a disputa pelas duas vagas ao Senado segue a mesma lógica. Cotada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para disputar o Governo de Minas, Marília Campos (PT) decidiu marcar posição dentro do partido em defesa de sua candidatura ao Senado e manteve, sem sinais de desaceleração, o roteiro de viagens pelo estado. Segundo sua assessoria, a ex-prefeita de Contagem já visitou mais de 200 municípios mineiros desde o início da pré-campanha.

A agenda desta semana começou em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Em seguida, ela seguiu para Boa Esperança, no Sul de Minas, antes de cumprir compromissos em Alfenas, também no Sul do estado, e em Alpinópolis, no Sudoeste. Ontem (3/7), esteve em Mariana, na Região Central.

Também posicionada no campo progressista e defensora de uma “dobradinha” ao lado de Marília, Áurea Carolina (Psol) já iniciou seu giro pelo interior. A ex-deputada federal passou por Contagem, Betim, Esmeraldas, Sabará e Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte; São João del-Rei e Tiradentes, no Campo das Vertentes; Governador Valadares, no Vale do Rio Doce; Timóteo e Ipatinga, no Vale do Aço; e Poços de Caldas, no Sul. As próximas agendas incluem Montes Claros e Bocaiuva, no Norte de Minas, na próxima terça (7/7) e quarta-feira (8/7), além de Januária, também no Norte, na quinta-feira (9/7).

Outro nome que intensificou a agenda pelo estado é Domingos Sávio (PL). Depois de deixar a presidência estadual do partido para se dedicar à pré-candidatura ao Senado, o atual secretário-geral da legenda afirma cumprir uma média de cinco a dez cidades por semana. Nesta semana, o roteiro começou por Janaúba, Nova Porteirinha e Jaíba, todas no Norte de Minas. No dia seguinte, ele seguiu para Montes Claros, onde recebeu o título de cidadão honorário.

Na sequência, esteve em Bom Despacho, na Região Centro-Oeste, e depois em Paracatu, no Noroeste de Minas. Hoje (4/7), cumpre agendas em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. O roteiro termina amanhã (5/7) em Divinópolis, no Centro-Oeste, cidade natal do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), de quem o PL aguarda uma definição sobre uma eventual candidatura ao Governo de Minas.

Quem também aposta em uma forte presença regional é o senador Carlos Viana (PSD), candidato à reeleição. Desde que se filiou ao PSD, Viana intensificou encontros com prefeitos, vereadores e lideranças políticas em diferentes regiões do estado. Entre os municípios já visitados estão Araxá, Uberaba e Uberlândia, no Triângulo Mineiro; João Pinheiro, no Noroeste; Pouso Alegre, Itajubá, Monte Sião, Ouro Fino, Jacutinga, São José da Barra e Passos, no Sul de Minas; Juiz de Fora, na Zona da Mata; Lafaiete e Barbacena, na Região Central e no Campo das Vertentes, respectivamente.

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Outro nome cotado para disputar o Senado é o ex-secretário de Governo Marcelo Aro (PP). Procurada pela reportagem, sua assessoria não respondeu até o fechamento desta edição. Conforme apuração do Estado de Minas, no entanto, Aro também já intensificou as agendas pelo interior, com passagens por Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e pelos municípios de Itapeva, Passos, Pouso Alegre, Extrema e Camanducaia, no Sul de Minas, onde cumpriu compromissos institucionais e políticos para ampliar sua rede de apoios.