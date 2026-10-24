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ENCONTRO DE VOZES

Artistas repudiam pichação no Clube da Esquina: 'Vamos responder cantando'

Manifestação começou às 10h deste sábado (24/10), em Santa Tereza, com apresentações musicais em resposta ao ataque ao memorial do Clube da Esquina

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SM
Sofia Maia
Maria Lúcia Passos
SM
Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
Maria Lúcia Passos
Repórter
Jornalista e estudante de Cinema. Atualmente trabalho como Repórter Multimídia. Edito vídeos e sou apaixonada pelas artes, em especial pelo o teatro e pelo desenho.
24/10/2026 15:47 - atualizado em 24/10/2026 16:17

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Artistas se reúnem em ato anti-vandalismo em frente ao Clube da Esquina
Artistas se reúnem em ato anti-vandalismo em frente ao Clube da Esquina crédito: Maria Lúcia Passos/EM/D.A Press

Artistas mineiros se reúnem neste sábado (24/10) na esquina das ruas Divinópolis e Paraisópolis, Bairro Santa Tereza, Região Leste de Belo Horizonte, para um ato de repúdio ao vandalismo contra o memorial do Clube da Esquina. A manifestação conta com músicos em apresentações para defender o legado do movimento musical, atingido por pichações com tinta vermelha.

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Com a proposta de responder ao ataque por meio da música, o ato foi convocado por artistas que consideram o local uma referência cultural de Minas Gerais e do Brasil.

A mobilização defende a preservação do espaço e rejeita manifestações de ódio contra a arte e se estende ainda no turno da tarde.

Entre os nomes confirmados, estão Toninho Horta, Ye Borges, Luca - filho do músico Lô Borges -, Fernanda Takai, Júlia Guedes, José Roberto Borges, Renegado, Titane, Flávio Boca, Tatta Spalla e Paulinho Santos, do Uakti. Outros músicos também foram anunciados para participar da programação.

Fernanda Takai e Pedro Morais no microfone
Fernanda Takai e Pedro Morais participaram da ação neste sábado (24/10) Maria Lúcia Passos/EM/D.A Press

A convocação foi divulgada com mensagens de resistência e valorização da cultura mineira. "Eles jogaram tinta. Nós vamos responder cantando", diz um dos trechos do chamado para a manifestação.

Vandalismo

O ataque ao memorial ocorreu nessa sexta (23/10) e provocou manifestações de artistas ligados ao Clube da Esquina. 

Leia Mais

O Clube da Esquina surgiu em Minas Gerais e se tornou um dos movimentos mais importantes da música brasileira, reunindo artistas como Milton Nascimento e Lô Borges. A esquina de Santa Tereza é associada à história do grupo e se consolidou como ponto de referência para admiradores de sua obra.

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A manifestação deste sábado busca marcar a rejeição ao vandalismo e reafirmar a importância cultural do espaço para Belo Horizonte e para a música brasileira.

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