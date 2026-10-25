Jiboia é resgatada em escola usada como local de votação em Minas
Serpente foi encontrada na grade de uma sala e devolvida à natureza pelos bombeiros; corporação orienta acionar o 193 ao avistar o animal
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O Corpo de Bombeiros capturou uma jiboia na manhã deste domingo (25/10), na zona rural de Itaúna, no Centro-Oeste de Minas Gerais. A serpente foi localizada em uma escola na comunidade de Retiro dos Farias, espaço que funciona como local de votação da 140ª Zona Eleitoral.
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De acordo com os militares, a jiboia estava presa na grade da porta de uma sala na área externa da instituição. A equipe do Corpo de Bombeiros realizou a captura do réptil com “total segurança durante o atendimento”.
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Após o resgate na unidade de ensino, os bombeiros soltaram o animal em um local considerado adequado para a espécie.
Orientações de segurança para animais silvestres
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manter distância segura da espécie encontrada;
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não tentar manusear ou capturar o animal por conta própria;
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acionar imediatamente profissionais capacitados por meio do telefone 193.
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