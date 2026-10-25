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Jiboia é resgatada em escola usada como local de votação em Minas

Serpente foi encontrada na grade de uma sala e devolvida à natureza pelos bombeiros; corporação orienta acionar o 193 ao avistar o animal

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
25/10/2026 10:12

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Jiboia é resgatada em escola usada como local de votação em Minas
Bombeiros resgatam jiboia presa na grade de escola em Itaúna, liberando o réptil em seu habitat natural crédito: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais

O Corpo de Bombeiros capturou uma jiboia na manhã deste domingo (25/10), na zona rural de Itaúna, no Centro-Oeste de Minas Gerais. A serpente foi localizada em uma escola na comunidade de Retiro dos Farias, espaço que funciona como local de votação da 140ª Zona Eleitoral.

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De acordo com os militares, a jiboia estava presa na grade da porta de uma sala na área externa da instituição. A equipe do Corpo de Bombeiros realizou a captura do réptil com “total segurança durante o atendimento”.

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Após o resgate na unidade de ensino, os bombeiros soltaram o animal em um local considerado adequado para a espécie.

Orientações de segurança para animais silvestres

 

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