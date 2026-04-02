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Vídeo: jiboia assusta trabalhadores em obra no Alto Paranaíba

O animal estava escondido entre terra e entulhos num canteiro de obras em Patos de Minas e foi localizado por operários que faziam a limpeza do terreno

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Vinicius Lemos - Especial para o EM
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Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
02/04/2026 17:59

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Vídeo: jiboia assusta trabalhadores em obra em Patos de Minas
Vídeo: jiboia assusta trabalhadores em obra em Patos de Minas crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma jiboia foi encontrada na manhã desta quinta-feira (2/4) em um canteiro de obras em Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba.

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O animal estava escondido entre terra e entulhos, e foi localizado por operários que faziam a limpeza do terreno.

O caso foi registrado no Bairro Jardim Vitória e vídeos mostram o animal no local e sua captura. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado por volta das 10h e conseguiu levar a serpente sem ferimentos.

Após o resgate, a jiboia foi devolvida ao seu habitat, em uma área de mata afastada da zona urbana.

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O caso chamou a atenção pelo fato de o animal de grande porte estar em uma área povoada e permanecer no local mesmo com a movimentação de pessoas. Não há registro de feridos.

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