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À MÃO ARMADA

Homem é preso após roubo de R$ 80 mil em joias na Savassi

Suspeito foi detido pelo 1º Batalhão da PM horas após a ação criminosa na Região Centro-Sul de Belo Horizonte

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Mateus Parreiras
Mateus Parreiras
Repórter
Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran
25/10/2026 11:56 - atualizado em 25/10/2026 11:57

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Assaltante com capacete levou os vendedores para um cômodo fda loja enquanto esvaziava as gavetas e mostruários da joalheria
Assaltante com capacete levou os vendedores para um cômodo fda loja enquanto esvaziava as gavetas e mostruários da joalheria crédito: Reprodução

A Polícia Militar prendeu, na noite desse sábado (24/10), um homem apontado como coautor de um roubo a uma joalheria situada nas imediações da Praça da Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

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O crime teria sido praticado no turno da manhã por uma dupla de criminosos, gerando um prejuízo calculado em aproximadamente R$ 80 mil para o estabelecimento comercial.

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A captura foi conduzida por equipes do 1º Batalhão da PM. Conforme os militares, o detido figurava na lista de alvos estratégicos do Comando de Policiamento da Capital (CPC). Durante a intervenção, os policiais apreenderam uma arma de fogo e recuperaram parte dos bens levados da loja.

O endereço da detenção, a qualificação civil do investigado e o volume exato dos artigos restituídos ainda não foram informados pelas autoridades de segurança.

A dinâmica da invasão ao comércio, situado na confluência da Avenida Getúlio Vargas com a Rua Tomé de Souza, foi documentada pelo circuito interno de monitoramento.



Os registros de câmeras de vigilância da loja mostram que o suspeito entrou no recinto utilizando capacete e iniciou um diálogo com os atendentes antes de abrir uma mala sobre o balcão de atendimento.

Como foi o assalto?

De acordo com o registro da ocorrência e relatos de testemunhas, o homem simulou que pretendia realizar a troca de uma mercadoria adquirida anteriormente. Logo em seguida, ele declarou o assalto, afirmou que portava arma de fogo e ordenou a entrega dos produtos valiosos expostos.

O dispositivo sonoro de emergência do local disparou durante a abordagem.

No instante em que os empregados e uma consumidora recuaram em direção à área dos fundos do imóvel, o autor acomodou os mostruários no interior da bagagem e deixou o espaço.

A fuga foi viabilizada com o apoio de um segundo participante, que aguardava na área externa a bordo da mesma motocicleta utilizada para a chegada dos infratores.

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O inventário das mercadorias subtraídas na ação delituosa compreende duas bandejas completas de peças em ouro e mais de cem pares de brincos infantis confeccionados com o mesmo metal precioso.

Assalto na Savassi

  • Chegada ao local: dupla de criminosos utilizou uma motocicleta para acessar o cruzamento comercial
  • Abordagem inicial: autor entrou de capacete fingindo que realizaria a troca de um produto
  • Anúncio do roubo: criminoso afirmou estar armado e exigiu o acesso às peças valiosas
  • Disparo do alarme: sirene tocou e funcionários se refugiaram na parte posterior da loja
  • Recolhimento dos itens: ladrão colocou mostruários com ouro e brincos dentro de uma mala
  • Fuga da região: comparsa deu apoio externo na motocicleta para saída rápida da área

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