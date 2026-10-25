Homem é preso após roubo de R$ 80 mil em joias na Savassi

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

A Polícia Militar prendeu, na noite desse sábado (24/10), um homem apontado como coautor de um roubo a uma joalheria situada nas imediações da Praça da Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

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O crime teria sido praticado no turno da manhã por uma dupla de criminosos, gerando um prejuízo calculado em aproximadamente R$ 80 mil para o estabelecimento comercial.

A captura foi conduzida por equipes do 1º Batalhão da PM. Conforme os militares, o detido figurava na lista de alvos estratégicos do Comando de Policiamento da Capital (CPC). Durante a intervenção, os policiais apreenderam uma arma de fogo e recuperaram parte dos bens levados da loja.

O endereço da detenção, a qualificação civil do investigado e o volume exato dos artigos restituídos ainda não foram informados pelas autoridades de segurança.

A dinâmica da invasão ao comércio, situado na confluência da Avenida Getúlio Vargas com a Rua Tomé de Souza, foi documentada pelo circuito interno de monitoramento.







Os registros de câmeras de vigilância da loja mostram que o suspeito entrou no recinto utilizando capacete e iniciou um diálogo com os atendentes antes de abrir uma mala sobre o balcão de atendimento.

Como foi o assalto?

De acordo com o registro da ocorrência e relatos de testemunhas, o homem simulou que pretendia realizar a troca de uma mercadoria adquirida anteriormente. Logo em seguida, ele declarou o assalto, afirmou que portava arma de fogo e ordenou a entrega dos produtos valiosos expostos.

O dispositivo sonoro de emergência do local disparou durante a abordagem.

No instante em que os empregados e uma consumidora recuaram em direção à área dos fundos do imóvel, o autor acomodou os mostruários no interior da bagagem e deixou o espaço.

A fuga foi viabilizada com o apoio de um segundo participante, que aguardava na área externa a bordo da mesma motocicleta utilizada para a chegada dos infratores.

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O inventário das mercadorias subtraídas na ação delituosa compreende duas bandejas completas de peças em ouro e mais de cem pares de brincos infantis confeccionados com o mesmo metal precioso.

Assalto na Savassi