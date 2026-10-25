Alerta para RJ e SP: estados devem registrar chuvas fortes neste domingo

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

As chuvas marcarão boa parte do dia para os brasileiros que vão às urnas neste domingo (25/10). Mas as tempestades mais fortes estão previstas para São Paulo e Rio de Janeiro, onde Flávio Bolsonaro teve mais de 50% dos votos no primeiro turno.

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Um desafio a mais para eleitores do candidato do PL. No primeiro turno, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os eleitores fluminenses deram 53,01% para Flávio (4,9 milhões de votos) e 39,41% para Lula (3,6 milhões de votos).

Em São Paulo, a proporção foi similar, com 51,93% para Flávio (12,9 milhões de votos) e 38,2% para Lula (9,5 milhões de votos).

São Paulo e Rio de Janeiro enfrentam o cenário mais adverso do país logo pela manhã, com o território sob pancadas de chuva e trovoadas.

À tarde, na reta final da votação, o interior paulista segue com pancadas isoladas, enquanto o leste de SP e quase todo o RJ passam a registrar nevoeiro ou névoa úmida, exigindo cautela redobrada de quem pega a estrada.

O Paraná e o Mato Grosso do Sul começam o dia de votação tomados por pancadas de chuva com trovoadas. Durante a tarde, a chuva perde severidade elétrica e passa a ocorrer em pancadas isoladas na maior parte dos dois estados — com formação de nevoeiro ou névoa úmida no leste paranaense e tempo sem chuva apenas no extremo sul e sudoeste.

Em Santa Catarina, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, pela manhã, o eleitor já encontra tempestades com trovoadas no oeste e norte de SC e no extremo sul de MT e de GO, além de pancadas isoladas no sul catarinense, centro-sul mato-grossense e sudoeste goiano.

À tarde, as chuvas e pancadas isoladas se espalham por MT, GO e Distrito Federal, mantendo-se também no leste de SC, enquanto o oeste catarinense tem trégua com muitas nuvens.

No Espírito Santo e no Rio Grande do Sul, o dia começa com pancadas isoladas no sul capixaba e norte gaúcho, e chuva isolada no restante dos dois estados.

À tarde, a chuva persiste no ES e na metade leste do RS, enquanto a metade oeste gaúcha fica apenas com muitas nuvens.

Em Rondônia, Acre, Tocantins, Amazonas, Pará e Roraima, pela manhã, o eleitor encontra muitas nuvens com chuva isolada em grande parte do AM, RR, RO, TO, centro-sul do PA e leste do AC.

À tarde, as chuvas e pancadas isoladas concentram-se em RO, AC, TO e no centro-oeste e sul do AM, dando trégua em RR e na maior parte do PA, que ficam apenas com muitas nuvens.

Há chuva restrita às divisas e predomínio de nuvens na Bahia, Maranhão e Amapá. A maioria dos eleitores votará sem chuva, sob predomínio de muitas nuvens durante a manhã e a tarde no AP e na maior parte da BA e do MA.

O uso do guarda-chuva fica restrito a quem vota no oeste e extremo sul da Bahia (manhã, tarde e noite) e no oeste e sul do Maranhão (pela manhã e à noite), onde há previsão de chuva isolada.

Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Ceará e Piauí ficam sem previsão de chuvas ao longo do domingo. Enquanto o Piauí, o Ceará e a faixa litorânea têm predomínio de muitas nuvens, o interior de PE, PB, RN, AL e SE terá tempo aberto com poucas nuvens ou dia claro durante o período de votação.

Como fica Minas Gerais?

Minas Gerais se encontra em uma zona de transição entre os temporais severos do centro-sul do país e o tempo mais seco do Nordeste, dividindo a jornada do eleitor mineiro em três realidades distintas ao longo do dia.

Quem for votar pela manhã já enfrentará pancadas de chuva com trovoadas, especialmente no Sul de Minas e no sul da Zona da Mata e do Campo das Vertentes.

À tarde, as pancadas ficam isoladas, mas surge o risco de nevoeiro ou névoa úmida nas estradas da divisa sul com SP e RJ.

O eleitor que sair cedo encontrará condições mais tranquilas na maior parte da área compreendida pela Região Metropolitana de BH, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste de Minas, Central Mineira, sul do Noroeste e sul do Vale do Rio Doce.

O tempo varia entre muitas nuvens no Noroeste e chuvas ou pancadas isoladas na Grande BH, Centro, Oeste, Rio Doce e Triângulo.

À tarde, porém, as pancadas de chuva isoladas se generalizam, e à noite o cenário vira para pancadas de chuva com trovoadas nessa faixa.

O menor impacto para o eleitor se concentra no Norte de Minas, Jequitinhonha, Vale do Mucuri, norte do Noroeste e norte do Vale do Rio Doce.

Essa é a área mais poupada do estado: começa a manhã com faixas de muitas nuvens sem chuva no extremo norte e noroeste e chuva isolada nas demais áreas.

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Durante a tarde e a noite, mantém apenas condição de muitas nuvens com chuva isolada, escapando da linha de trovoadas noturnas.



Panorama do tempo para a votação

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As três faixas de tempo em Minas Gerais