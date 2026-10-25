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CHUVA FORTE E RAJADAS

Ventos derrubam árvores e telhado em tempestade nas eleições em BH

Temporal reduziu visibilidade, quebrou árvores e danificou estruturas em diversas regiões da capital; Defesa Civil colocou a cidade sob alerta para enxurradas e novas pancadas no domingo

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Mateus Parreiras
Mateus Parreiras
Repórter
Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran
25/10/2026 14:00 - atualizado em 25/10/2026 14:10

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Chuva forte com ventania intensa derrubou árvores e até telhados de garagens em Belo Horizonte
Chuva forte com ventania intensa derrubou árvores e até telhados de garagens em Belo Horizonte crédito: Mateus Parreiras/EM/D.A.Press

Uma forte tempestade com ventania fez a Defesa Civil de BH emitir dois alertas de chuvas intensas com risco de enxurradas e alagamentos, bem como queda granizo no início da tarde deste domingo (25/10).

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Parte da Região Centro-Sul está sem energia. Bairros como Serra, Savassi e Santo Antônio estão sem energia. Semáforos acabaram desligados na Avenida do Contorno com Rua Professor Moraes, e outros próximos estão em flash.

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A previsão da Defesa Civil, às 12h50, era de chuva ao longo das próximas 3 horas, com intensidade considerada extremamente forte.

Telhado de garagem em prédio residencial cedeu com a ventania e quase atingiu carros. Proprietários tiveram de remover os veículos
Telhado de garagem em prédio residencial cedeu com a ventania e quase atingiu carros. Proprietários tiveram de remover os veículos Mateus Parreiras/EM/D.A.Press

Na Avenida Cristiano Machado, altura do Bairro São Gabriel, na Região Nordeste de BH, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais faz buscas para averiguar um possível afogamento de pessoa que teria sido levada pela enxurrada para o Córrego da Onça.

Cerca de 30 minutos depois, o alerta para chuvas fortes com formação e queda de granizo foi emitido para a capital.

Onde mais a chuva trouxe estragos?

No Bairro Buritis e no Barreiro, a chuva forte e a ventania engoliu o alto dos edifícios reduzindo a visibilidade a poucos metros em alguns pontos.

Nos bairros Sion e Belvedere, no Centro-Sul da capital, a força dos ventos quase dobrou árvores, arrancou galhos e desfolhou árvores, espalhando pleo ar fragmentos de lixo e vegetais.

Em uma garagem do bairro Sion, a cobertura metálica cedeu com a força dos ventos, mas não danificou os veículos que foram removidos pelos proprietários.

No Santa Efigênia, Região Leste de BH, uma árvore caiu e bloqueou duas faixas de avenida Brasil entre a rua Rio Grande do Norte e Rua Carandaí.

Árvore caiu na Avenida Brasil bloqueando duas faixas no Bairro Santa Efigênnia
Árvore caiu na Avenida Brasil bloqueando duas faixas no Bairro Santa Efigênnia Paulo Galvão/EM/D.A.Press

Em Lourdes, até as palmeiras imperiais da Avenida Brasil sofreram e tiveram partes de seus galhos arrancados. Alguns deles ficaram sobre o asfalto bloqueando faixas do sentido Praça da Liberdade.

Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte a Região Oeste, Noroeste e do Barreiro foram as mais afetadas, seguidas pela Centro-Sul, Venda Nova, Nordeste e da Pampulha.

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Somente a região Norte não apresentou chuvas fortes.

Impactos da tempestade em Belo Horizonte

  • Primeiro aviso meteorológico: previsão às 12h50 de tempestade severa para as horas seguintes
  • Alerta complementar: emissão de comunicado de queda de granizo 30 minutos depois
  • Regiões mais castigadas: danos concentrados nas zonas Oeste, Noroeste e Barreiro
  • Ocorrências registradas: redução severa de visibilidade, queda de vegetação e avarias estruturais
  • Área com menor intensidade: registro de estabilidade apenas na Região Norte

Prevenção durante tempestades com granizo e vento

  • Evitar transitar sob árvores: perigo iminente de queda de galhos ou troncos inteiros
  • Não estacionar veículos próximos a postes e coberturas frágeis: estruturas metálicas e fiações podem ceder com rajadas intensas
  • Afastar-se de áreas de alagamento: vias com declive acentuado concentram força rápida de enxurrada
  • Manter-se abrigado em local seguro: edificações sólidas garantem proteção contra impactos de granizo

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