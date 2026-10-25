Ventos derrubam árvores e telhado em tempestade nas eleições em BH
Temporal reduziu visibilidade, quebrou árvores e danificou estruturas em diversas regiões da capital; Defesa Civil colocou a cidade sob alerta para enxurradas e novas pancadas no domingo
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Uma forte tempestade com ventania fez a Defesa Civil de BH emitir dois alertas de chuvas intensas com risco de enxurradas e alagamentos, bem como queda granizo no início da tarde deste domingo (25/10).
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Parte da Região Centro-Sul está sem energia. Bairros como Serra, Savassi e Santo Antônio estão sem energia. Semáforos acabaram desligados na Avenida do Contorno com Rua Professor Moraes, e outros próximos estão em flash.
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A previsão da Defesa Civil, às 12h50, era de chuva ao longo das próximas 3 horas, com intensidade considerada extremamente forte.
Na Avenida Cristiano Machado, altura do Bairro São Gabriel, na Região Nordeste de BH, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais faz buscas para averiguar um possível afogamento de pessoa que teria sido levada pela enxurrada para o Córrego da Onça.
Cerca de 30 minutos depois, o alerta para chuvas fortes com formação e queda de granizo foi emitido para a capital.
Onde mais a chuva trouxe estragos?
No Bairro Buritis e no Barreiro, a chuva forte e a ventania engoliu o alto dos edifícios reduzindo a visibilidade a poucos metros em alguns pontos.
Nos bairros Sion e Belvedere, no Centro-Sul da capital, a força dos ventos quase dobrou árvores, arrancou galhos e desfolhou árvores, espalhando pleo ar fragmentos de lixo e vegetais.
Em uma garagem do bairro Sion, a cobertura metálica cedeu com a força dos ventos, mas não danificou os veículos que foram removidos pelos proprietários.
No Santa Efigênia, Região Leste de BH, uma árvore caiu e bloqueou duas faixas de avenida Brasil entre a rua Rio Grande do Norte e Rua Carandaí.
Em Lourdes, até as palmeiras imperiais da Avenida Brasil sofreram e tiveram partes de seus galhos arrancados. Alguns deles ficaram sobre o asfalto bloqueando faixas do sentido Praça da Liberdade.
Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte a Região Oeste, Noroeste e do Barreiro foram as mais afetadas, seguidas pela Centro-Sul, Venda Nova, Nordeste e da Pampulha.
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Somente a região Norte não apresentou chuvas fortes.
Impactos da tempestade em Belo Horizonte
- Primeiro aviso meteorológico: previsão às 12h50 de tempestade severa para as horas seguintes
- Alerta complementar: emissão de comunicado de queda de granizo 30 minutos depois
- Regiões mais castigadas: danos concentrados nas zonas Oeste, Noroeste e Barreiro
- Ocorrências registradas: redução severa de visibilidade, queda de vegetação e avarias estruturais
- Área com menor intensidade: registro de estabilidade apenas na Região Norte
Prevenção durante tempestades com granizo e vento
- Evitar transitar sob árvores: perigo iminente de queda de galhos ou troncos inteiros
- Não estacionar veículos próximos a postes e coberturas frágeis: estruturas metálicas e fiações podem ceder com rajadas intensas
- Afastar-se de áreas de alagamento: vias com declive acentuado concentram força rápida de enxurrada
- Manter-se abrigado em local seguro: edificações sólidas garantem proteção contra impactos de granizo