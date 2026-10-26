Temporal histórico deixa 230 mil clientes ainda sem energia em MG
Companhia considera tempestade de domingo (25) a mais impactante em seus 74 anos de história. Em BH, cerca de 45 mil clientes continuam sem energia elétrica
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Cerca de 230 mil clientes continuam sem energia elétrica em Minas Gerais devido ao temporal que atingiu o estado nesse domingo (25/10). Segundo a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), o fornecimento já foi restabelecido para aproximadamente 410 mil dos 640 mil clientes afetados. O balanço foi divulgado na manhã desta segunda-feira (26/10).
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Segundo a companhia, a tempestade provocou interrupções no fornecimento de energia para cerca de 640 mil clientes. Com o trabalho das equipes, 64,1% das unidades consumidoras afetadas já tiveram o serviço restabelecido.
A Cemig considera o temporal o evento climático de maior impacto sobre seu sistema de distribuição em seus 74 anos de história.
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Ao todo, cerca de 4 mil profissionais estão mobilizados para recuperar a rede elétrica e restabelecer o fornecimento nas regiões atingidas.
BH ainda tem 45 mil clientes sem energia
Em Belo Horizonte, aproximadamente 222 mil clientes ficaram sem energia elétrica durante o pico das ocorrências registradas no domingo.
Desse total, cerca de 177 mil já tiveram o fornecimento restabelecido, o equivalente a aproximadamente 80% dos consumidores afetados na capital.
Segundo a Cemig, cerca de 45 mil clientes ainda estão sem luz na manhã desta segunda-feira. As equipes seguem trabalhando para normalizar o serviço ao longo do dia.
Ventos chegaram a 150 km/h em Minas
O temporal foi acompanhado por rajadas de vento de forte intensidade em diferentes regiões do estado.
Em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, os ventos chegaram a 150 km/h. Em Lavras, no Sul de Minas, as rajadas atingiram 105 km/h, enquanto Belo Horizonte registrou ventos próximos de 90 km/h.
A tempestade provocou danos à rede elétrica, quedas de árvores e interrupções no funcionamento de semáforos em diferentes pontos da capital mineira.
O fenômeno ocorreu durante o segundo turno das eleições de 2026.
Quatro mil profissionais mobilizados
Desde o início das ocorrências, a Cemig reforçou as equipes responsáveis pela recuperação do sistema elétrico.
Ainda no domingo, a companhia ampliou em 33% o número de profissionais mobilizados, passando de 3 mil para 4 mil trabalhadores em campo.
As equipes atuam na recomposição da rede, na realização de reparos e em manobras operacionais para reduzir o número de clientes afetados.
Segundo a empresa, os trabalhos continuarão de forma ininterrupta, com prioridade para as ocorrências de maior impacto.
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A Cemig não informou um prazo específico para o restabelecimento completo da energia em todas as regiões atingidas.